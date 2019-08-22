По ее словам, Россия ”была отстранена от этого формата по определенным причинам”. ”Есть, вероятно, легкое движение в реализации минского процесса. Если бы мы реально продвинулись вперед, то была бы новая ситуация. По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись еще не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет”, — заявила канцлер в среду в Берлине на пресс-конференции перед переговорами с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
”Мы — Европа, ФРГ и Франция — должны прикладывать силы, чтобы вместе с новым президентом Украины Зеленским и российским президентом Путиным достичь прогресса”, — сказала канцлер. Она добавила, что именно по этому прогрессу она будет оценивать, настал ли момент для возвращения к G8 или нет.
Джонсон, в свою очередь, заявил, что доводы в пользу присоединения России к ”большой семерке” еще только предстоит найти.
”Что касается вопроса о реинтеграции России в состав G7, хочу сказать, что, учитывая произошедшее в Солсбери, графство Уилтшир, применение химического оружия на британской земле, продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти”, — заявил Джонсон.
Он отметил, что позиции Лондона и Берлина по этому вопросу совпадают, передает vz.ru.
Напомним, президент США Дональд Трамп говорил, что выступает за возвращение России в этот формат. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
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