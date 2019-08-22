Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что в процессе выполнения ”Минска” есть небольшой прогресс, но не настолько значительный, чтобы можно было говорить о возвращении к формату G8, пишет capital.ua.
Angela Merkel
© Reuters / Scanpix

По ее словам, Россия ”была отстранена от этого формата по определенным причинам”. ”Есть, вероятно, легкое движение в реализации минского процесса. Если бы мы реально продвинулись вперед, то была бы новая ситуация. По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись еще не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет”, — заявила канцлер в среду в Берлине на пресс-конференции перед переговорами с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Статьи по теме:
Меркель отклонила требование Джонсона пересмотреть соглашение о "Брекзите"
Меркель заявила о готовности Германии к "Брекзиту" без договора  (3)

”Мы — Европа, ФРГ и Франция — должны прикладывать силы, чтобы вместе с новым президентом Украины Зеленским и российским президентом Путиным достичь прогресса”, — сказала канцлер. Она добавила, что именно по этому прогрессу она будет оценивать, настал ли момент для возвращения к G8 или нет.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что доводы в пользу присоединения России к ”большой семерке” еще только предстоит найти.

”Что касается вопроса о реинтеграции России в состав G7, хочу сказать, что, учитывая произошедшее в Солсбери, графство Уилтшир, применение химического оружия на британской земле, продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 еще только предстоит найти”, — заявил Джонсон.

Он отметил, что позиции Лондона и Берлина по этому вопросу совпадают, передает vz.ru.

Напомним, президент США Дональд Трамп говорил, что выступает за возвращение России в этот формат. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

rus.delfi.ee
Статьи по теме:

Меркель: ЕС должен следить, чтобы БелАЭС соответствовала стандартам безопасности (70)

Евросоюз (ЕС) должен наблюдать, чтобы строящаяся в...

Меркель: немецкие военные останутся в Литве (42)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Германия...

Лукашенко пригласили в Польшу на юбилей начала Второй мировой войны (19)

По словам пресс-секретаря белорусского лидера,...

Джонсон обратился к Туску с просьбой пересмотреть договор о "Брекзите"

В письме на имя главы Европейского совета Дональда...

Трамп не против возвращения России в "семерку". Против — все остальные (55)

Президент США Дональд Трамп поддержал возвращение...

Le Figaro: Проклятое лето Владимира Путина (48)

"Нынешнее лето - одно из самых насыщенных плохими...

В мире

Грузинский телеканал уволил обматерившего Путина журналиста (14)

Новое руководство грузинского телеканала "Рустави 2"...

Путин выступил за восстановление отношений с ЕС и поблагодарил Финляндию за "Северный поток-2" (1)

Президенты России Владимир Путин и Финляндии Саули...

"Мира в Украине нет": Меркель и Джонсон не видят предпосылок для воссоединения России с G7 (20)

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что в...

СМИ: Эрдогану нечего противопоставить бесцеремонности Путина (2)

"Россия и Турция обещали людям в сирийском Идлибе...

Новый мэр Риги обещает сделать борьбу с коррупцией одним из своих приоритетов (7)

Мэр Риги Олег Буров (ЧСР) после избрания на новую...

TOP новостей

Экономист без оптимизма наблюдает за вестниками кризиса: есть лишь две хорошие новости

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал,...

Необычная улица в Вильнюсе: как там живут люди увидит вся Литва (18)

Соседи говорят друг другу комплименты, а не бросают...

Мечта о собственном жилье: сколько на первый взнос откладывают жители Литвы (13)

Чтобы получить ипотечный кредит, надо иметь средства...

Ландсбергис просит главу Amazon изъять из торговли товары с советской символикой (36)

Первый фактический руководитель независимой Литвы...

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Синкявичюса в еврокомиссары (10)

Парламент Литвы в четверг утвердил кандидатуру...