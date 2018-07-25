Более 22 тысяч человек за минувшие две недели были госпитализированы с тепловым ударом: почти половина всех доставленных в больницы - это пожилые люди. Метеорологи говорят, что пока нет никаких данных, которые бы позволяли говорить о том, что в ближайшие дни жара спадет.

В понедельник температура воздуха в городе Кумагая (префектура Сайтама) достигла 41,1 градуса по Цельсию - это самая высокая температура на территории Японии за все время метеорологических наблюдений.

В Токио температура воздуха в понедельник впервые за все время наблюдений превысила 40 градусов по Цельсию.

Японское метеорологическое агентство предупреждает, что аномально жаркая погода - с дневной температурой 35 градусов по Цельсию и выше - может продержаться до начала августа.

"В некоторых районах страны мы наблюдаем беспрецедентно высокие температуры", - сказал пресс-секретарь агентства Мотоаки Такэкава.

Врачи советуют жителям Японии пить достаточное количество воды, стараться находиться в помещениях с кондиционерами и побольше отдыхать.

В некоторых городах жители поливают тротуары водой. Обычай разбрызгивать холодную воду на тротуар (а также на полы в храмах, на землю и камни в садах), который носит название "утимизду", имеет ритуальное происхождение. Однако сейчас в обычае "утимизду" на первый план вышло его утилитарное назначение - охлаждение помещений и улиц.

Аномальная жара пришла в Японию после проливных дождей, которые вызвали наводнение и сход селей в ряде районов на западе страны.

Где еще стоит аномально жаркая погода?

Территории в Европе, вплоть до Северного полярного круга, страдают от жары и сильной засухи, приводящей к возникновению лесных пожаров.

Греция

По меньшей мере 50 человек, по данным властей Греции, погибли в лесных пожарах, бушующих рядом с Афинами. Нынешние лесные пожары в Греции - самые сильные с 2007 года. Дневная температура воздуха на юге Европы продолжает повышаться.

В Греции стоит жаркая, сухая погода - именно в таких условиях, как правило, вспыхивают лесные пожары. Однако власти страны не исключают, что на территориях, страдающих от засухи, могут действовать поджигатели, которые грабят опустевшие дома.

Как подчеркнул пресс-секретарь правительства Дмитрис Цанакопулос, в Афинах - в разных частях города - почти одновременно вспыхнули сразу 14 пожаров.

Швеция

В Швеции по меньшей мере один человек стал жертвой лесных пожаров, еще десятки пострадали. Шведские леса горят из-за рекордной жары и засухи: за последние несколько дней количество очагов возгорания по всей стране превысило 50.

По данным спасателей, таких масштабных лесных пожаров в стране не было уже 12 лет.

Власти страны за последние недели издали девять предупреждений в связи с аномально жаркой для этой территории погодой - необычно долгое время температура воздуха днем превышает 30 градусов по Цельсию.

Норвегия

В Норвегии в этом году май оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений: в конце последнего весеннего месяца температура воздуха в муниципалитете Этне на западном побережье Норвегии составила 32,7 градусов по Цельсию. Это рекордный показатель для мая.

Жара тогда спровоцировала возникновение сильных лесных пожаров.

Великобритания

Необычно жаркая погода стоит в Британии. В некоторых районах температура воздуха даже ночью не опускается ниже 24 градусов по Цельсию. 23 июля оказался самым жарким днем этого года - в местечке Сантон Даунхэм (графство Саффолк) температура воздуха поднялась до 33,3 градуса по Цельсию. В некоторых регионах страны не было дождя уже на протяжении 54 дней подряд.

Метеорологи ожидают дальнейшего повышения температуры на этой неделе. Жителям Великобритании врачи советуют не выходить на улицу в самые жаркие часы дня. Особое предупреждение получили жители востока и юго-востока страны, где зафиксированы самые высокие температуры.

Пока самым жарким днем июля за все время метеонаблюдений в Великобритании остается 1 июля 2015 года, когда столбик теромометра в Хитроу поднялся до значения 36,7 градуса по Цельсию.

Канада

В начале июля сильная жара стояла на востоке Канады. Аномально жаркая погода только в одной провинции Квебек стала причиной по меньшей мере 70 смертей. Жара оказалась фатальной в основном для немолодых людей - от 50 до 85 лет.

Температура воздуха в начале месяца в Квебеке превысила 35 градусов по Цельсию. Такой сильной жары не было в Канаде восемь лет: в 2010 году период жаркой погоды оказался короче, чем в этом году. Тогда из-за жары в Монреале скончались 106 человек.

США

В этом году также были побиты температурные рекорды в Южной Калифорнии. В городе Чино (округ Сан-Бернардино) темература воздуха в начале июля поднималась до рекордных 48,9 градусов по Цельсию. Из-за стихийных пожаров сотни домов в Южной калифорнии были эвакуированы, десятки тысяч жителей Лос-Анджелеса остались без света. В округе Санта-Барбара из-за жары и пожароопасной обстановки власти объявили о введении чрезвычайного положения.

Алжир

В начале июля в Алжире также был побит температурный рекорд: 5 июля в городе Уаргла температура воздуха поднялась до 51,3 градуса по Цельсию.

Июнь 2018 года, по данным Всемирной метеорологической организации, был необычно жарким в ряде регионов планеты. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первый месяц этого лета стал вторым самым теплым июнем за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом. В Омане 28 июня температура в течение 24 часов (то есть даже ночью) не опускалась ниже 42,6 градуса по Цельсию.

"Нормальные" температуры остались в прошлом

Если брать мир в целом, то первый месяц этого лета оказался пятым по счету в числе самых жарких июней с 1880 года. Об этом свидетельствуют данные Национальных центров природоохранной информации (США).

Самым жарким остается июнь 2016 года, когда температура воздуха была на 0,91 градуса по Цельсию выше среднестатистической. К этому моменту уже на протяжении почти 42 лет подряд температура июня превышала "норму" (среднеиюньские температуры в ХХ веке). Июнь 2016 был 402-м в череде месяцев, на протяжении которых среднемировая температура превышала "норму".

В Великобритании июнь 2018 года оказался третьим по счету в числе самых жарких июней с 1910 года.

О чем говорит нам жаркое лето 2018 года?

Нельзя говорить о том, что жаркая погода определяется каким-то одним фактором - это всегда сложный комплекс.

"Интересно то, что сейчас периоды сильной жары наблюдаются сразу во многих регионах мира одновременно", - говорит научный редактор Би-би-си Дэвид Шекман.

"Определяющим здесь остается высокоскоростной поток воздуха в Северном полушарии - проще говоря, ветер. В этом году он сильно отклонялся от курса и петлял. В итоге Британия оказалась в южной части этого потока", - подчеркивает Шекман.

По словам Шекмана, изменение температуры воды в мировом океане, изменение климата в целом повышают вероятность повторения периодов аномальной жары.

"Ученые, изучающие изменения климата, не говорят о том, что нам придется каждый год сталкиваться с периодами аномально жаркой погоды. Но они предупреждают, что риски повторения периодов аномальной жары растут", - говорит Шекман.