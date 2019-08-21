"Панамская болезнь" не опасна для человека, однако способна уничтожить целые сорта бананов, в том числе и Кавендиш, который считается наиболее неприхотливым в выращивании.
На сегодняшний день бананы остаются важнейшим продуктом питания и источником заработка для миллионов людей по всему миру.
Что это за болезнь?
Фузариозный грибок TR4 был впервые обнаружен в 1990-х годах в Малайзии и Индонезии и быстро распространился на соседний Китай. Он поражает корни растений и их структуру.
В ООН предупреждают, что "панамская болезнь" представляет серьезную угрозу производству бананов, тем более что ее невозможно полностью искоренить. Кроме того, грибок может оставаться в земле в течение 30 лет.
Штамм TR4 (Tropical race 4) распространялся в Азии, Австралии и Африке, но не в Латинской Америке, которая является одним из ключевых производителей бананов в мире.
Грибок в Колумбии был обнаружен группой ученых из Вагенингенского университета в Нидерландах. Соседний с Колумбией Эквадор является крупнейшим в мире экспортером бананов.
По словам профессора Герта Кема, у грибка может быть очень серьезный разрушительный потенциал в регионе.
Как мог грибок попасть в Америку?
Все растения бананов сорта Кавендиш, которые размножаются вегетативно, являются генетическими клонами родительского растения, поэтому если одно из них подвергается заражению, то и другие тоже заболевают.
Сорт Кавендиш был выведен вскоре после того, как фузариозный грибок в 1950-х годах уничтожил другой популярнейший сорт бананов — Гро-Мишель.
Как полагает профессор Кема, бананы сорта Кавендиш не должны становиться монокультурой, чтобы их не постигла участь предшественника.
"Мы должны диверсифицировать производство бананов", — говорит он.
Еще одна проблема состоит в том, что фермеры часто применяют пестициды для защиты от грибковых болезней, что вредит окружающей среде, отмечает ученый.
Как бороться с болезнью?
Банановый гигант Fyffes утверждает, что распространение грибка TR4 можно остановить, однако для этого необходимо вводить жесткие методы биозащиты.
С этой целью компания оборудовала охраняемые зоны вокруг своих плантаций и ограничила допуск посетителей. Все, кто приходит на плантацию, должны сменить обувь и промыть ее в фунгицидной ванне, это же касается и автомобильных шин.
Заборы не дают пройти на плантацию животным, которые могут переносить зараженную землю, а вода для полива берется из колодцев.
Представитель Fyffes говорит, что в компании пытаются найти альтернативу бананам сорта Кавендиш, однако пока ничего не придумали.
"Если меры биобезопасности строго соблюдаются, то грибок TR4 распространяется очень медленно. Он несколько десятков лет существовал в Азии, но они до сих пор производят и потребляют бананы", — говорит директор отдела продовольственной безопасности компании Хьюго Хэйз.
"Fyffes сотрудничает с представителями банановой отрасли в рамках борьбы с распространением TR4, чтобы он не затрагивал наши фермы и фермы наших производителей", — продолжает он.
Профессор Кема настроен не столь оптимистично. По его словам, меры по контролю за распространением грибка очень дороги, и небольшие компании не могут себе позволить их внедрять.
Что говорят продавцы?
Сеть британских супермаркетов Tesco утверждает, что принимает меры для борьбы с распространением грибка.
В частности, менеджеры Tesco в США находятся в тесном контакте с поставщиками, чтобы убедиться в том, что принимаются необходимые меры для защиты от заражения, утверждает компания.
Tesco уверяет, что уже около 10 лет работает с поставщиками, чтобы убедиться в том, что покупатели приобретают качественные бананы.
По оценке компании Banana Link, каждый британец съедает в среднем по 100 бананов в год, и это один из самых популярных продуктов на британском рынке.
Но ждет ли нас полное исчезновение бананов с прилавков?
Это во многом зависит от того, удастся ли нам контролировать распространение "банановых болезней" и смягчить последствия штормов и ураганов для банановых плантаций.
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