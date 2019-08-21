"Панамская болезнь" не опасна для человека, однако способна уничтожить целые сорта бананов, в том числе и Кавендиш, который считается наиболее неприхотливым в выращивании.

На сегодняшний день бананы остаются важнейшим продуктом питания и источником заработка для миллионов людей по всему миру.

Что это за болезнь?



Фузариозный грибок TR4 был впервые обнаружен в 1990-х годах в Малайзии и Индонезии и быстро распространился на соседний Китай. Он поражает корни растений и их структуру.

В ООН предупреждают, что "панамская болезнь" представляет серьезную угрозу производству бананов, тем более что ее невозможно полностью искоренить. Кроме того, грибок может оставаться в земле в течение 30 лет.

Штамм TR4 (Tropical race 4) распространялся в Азии, Австралии и Африке, но не в Латинской Америке, которая является одним из ключевых производителей бананов в мире.

Грибок в Колумбии был обнаружен группой ученых из Вагенингенского университета в Нидерландах. Соседний с Колумбией Эквадор является крупнейшим в мире экспортером бананов.

По словам профессора Герта Кема, у грибка может быть очень серьезный разрушительный потенциал в регионе.

Как мог грибок попасть в Америку?



Все растения бананов сорта Кавендиш, которые размножаются вегетативно, являются генетическими клонами родительского растения, поэтому если одно из них подвергается заражению, то и другие тоже заболевают.

Сорт Кавендиш был выведен вскоре после того, как фузариозный грибок в 1950-х годах уничтожил другой популярнейший сорт бананов — Гро-Мишель.

Как полагает профессор Кема, бананы сорта Кавендиш не должны становиться монокультурой, чтобы их не постигла участь предшественника.

"Мы должны диверсифицировать производство бананов", — говорит он.

Еще одна проблема состоит в том, что фермеры часто применяют пестициды для защиты от грибковых болезней, что вредит окружающей среде, отмечает ученый.

Как бороться с болезнью?



Банановый гигант Fyffes утверждает, что распространение грибка TR4 можно остановить, однако для этого необходимо вводить жесткие методы биозащиты.

С этой целью компания оборудовала охраняемые зоны вокруг своих плантаций и ограничила допуск посетителей. Все, кто приходит на плантацию, должны сменить обувь и промыть ее в фунгицидной ванне, это же касается и автомобильных шин.

Заборы не дают пройти на плантацию животным, которые могут переносить зараженную землю, а вода для полива берется из колодцев.

Представитель Fyffes говорит, что в компании пытаются найти альтернативу бананам сорта Кавендиш, однако пока ничего не придумали.

"Если меры биобезопасности строго соблюдаются, то грибок TR4 распространяется очень медленно. Он несколько десятков лет существовал в Азии, но они до сих пор производят и потребляют бананы", — говорит директор отдела продовольственной безопасности компании Хьюго Хэйз.

"Fyffes сотрудничает с представителями банановой отрасли в рамках борьбы с распространением TR4, чтобы он не затрагивал наши фермы и фермы наших производителей", — продолжает он.

Профессор Кема настроен не столь оптимистично. По его словам, меры по контролю за распространением грибка очень дороги, и небольшие компании не могут себе позволить их внедрять.

Что говорят продавцы?



Сеть британских супермаркетов Tesco утверждает, что принимает меры для борьбы с распространением грибка.

В частности, менеджеры Tesco в США находятся в тесном контакте с поставщиками, чтобы убедиться в том, что принимаются необходимые меры для защиты от заражения, утверждает компания.

Tesco уверяет, что уже около 10 лет работает с поставщиками, чтобы убедиться в том, что покупатели приобретают качественные бананы.

По оценке компании Banana Link, каждый британец съедает в среднем по 100 бананов в год, и это один из самых популярных продуктов на британском рынке.

Но ждет ли нас полное исчезновение бананов с прилавков?

Это во многом зависит от того, удастся ли нам контролировать распространение "банановых болезней" и смягчить последствия штормов и ураганов для банановых плантаций.