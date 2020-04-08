Об этом он сообщил в своем обращении к украинцам в среду вечером, передает Интерфакс-Украина.
"Ограничен режим работы транспорта, закрыты кафе, бары, рестораны. К сожалению, многие воспринимают эти меры легкомысленно и пренебрегают установленными противоэпидемическими правилами и способами индивидуальной защиты. Я еще раз подчеркиваю, ситуация крайне серьезная. Не ставьте под угрозу свое здоровье и здоровье ваших близких", - сказал он.
Министр напомнил, что "карантин - это не каникулы или отпуск".
"Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим", - сказал он.
Емец подчеркнул, что в случае необходимости "власти будут вводить еще более жесткий режим, даже если это кому-то не нравится".
"Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ", - сказал он.
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