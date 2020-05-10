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Среди зараженных коронавирусом в Украине умирают 2,5% людей. Подавляющее большинство умерших от COVID-19 - это пожилые и старые люди.
Статистику летальности приводит в Facebook Минздрав.
Самая высокая летальность от COVID-19 в Украине наблюдается в возрастной группе от 80 до 89 лет - 18,5% (данные на 29 апреля). Летальность в возрастной группе 70-79 лет составляет 11,76%. В группе 60-69 лет - 4,5%, в группе 90-100 лет - 13,3%.
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