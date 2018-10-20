Министерство юстиции США возбудило уголовное дело в отношении гражданки РФ, обвиняемой во вмешательстве в избирательную кампанию на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года. Прокурор штата Вирджиния обвинил 44-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Хусяйнову Елену Алексеевну в участии в заговоре, имеющем целью вмешательство в "политическую систему" Соединенных Штатов, сообщило ведомство в Вашингтоне в пятницу, 19 октября.
По данным Минюста, Хусяйнова является главным бухгалтером "Проекта Лахта", финансируемого компаниями Concord Management and Conculting и Concord Catering, а также непосредственно их владельцем, российским олигархом Евгением Пригожиным. "Проект Лахта" включает несколько направлений, некоторые из которых нацелены на российскую публику, другие - на аудиторию в США, странах ЕС и Украине, отмечается далее в заявлении.
Компания занималась распространением дезинформации и провоцировала споры по широкому кругу резонансных вопросов, в том числе о контроле за продажами и ношением оружия, а также проблеме иммиграции. Хусяйнова выплачивала деньги активистам в США, за размещение рекламы и манипулированной информации в соцсетях, сообщило ведомство. В период с 2016-го по июнь 2018 года предполагаемый бюджет "Проекта Лахта" составил более 35 миллионов долларов.
Как отмечает агентство Reuters, данное обвинение является первым в расследовании предполагаемого российского вмешательства в предстоящие выборы.
"Стратегической целью этого предполагаемого заговора, продолжающего существовать до настоящего времени, является внесение раздора в политическую систему и подрыв наших демократических институций", - заявил прокурор восточного округа Вирджинии Захари Тервиллигер.
В отношении Пригожина и связанного с ним "Агентства интернет-исследований" (так называемой "фабрики троллей") действуют санкции США.
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