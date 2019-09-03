"Команда вице-президента работает с генеральным прокурором Ульямом Барром. Министерство юстиции разработало законопроект, позволяющий ускорить введение смертной казни для лиц, виновных в массовых убийствах, - цитирует Шорта пресс-пул Белого дома. - Это может стать частью финального пакета, который Белый дом предложит Конгрессу".
31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль. Водитель машины произвел выстрелы по патрульным, затем - по прохожим, бросил свой автомобиль и угнал почтовый автофургон. Злоумышленник был убит после того, как убил семерых и ранил более 20 человек.
В начале августа в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения. Нападавшего задержала полиция.
В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. В свете произошедшего в стране активно ведут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия.
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