Министерство юстиции США передало Конгрессу более тысячи секретных документов в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Таким образом, министерство частично выполнило запросы комитета по разведке и судебного комитета Конгресса США, заявила в субботу, 23 июня, пресс-секретарь спикера Конгресса Пола Райана. В противном случае конгрессмены угрожали чиновникам отставкой.
"Наши усилия привели к тому, что комитеты, наконец, получили информацию, которую запрашивали несколько месяцев назад, но некоторые важные запросы все еще остаются невыполненными", - приводит слова Эшли Стронг агентство AP.
Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу стать президентом. Предполагаемое вмешательство РФ в выборы расследуют специальный прокурор Роберт Мюллер, а также несколько комитетов Конгресса. Они, в том числе, проверяют, какие контакты были у Москвы с представителями предвыборного штаба Трампа.
С момента назначения Мюллера спецпрокурором по России в мае 2017 года Минюст США потратил более 17 млн долларов (14,5 млн евро) на расследование возможных связей президента Дональда Трампа и его окружения с РФ.
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