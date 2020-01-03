Минюст США обнародовал служебные материалы по расследованию Мюллера

В служебных записках ФБР содержится детальная информация о показаниях, которые члены окружения Трампа дали спецпрокурору по России.
Robert Mueller
© AFP / Scanpix

Министерство юстиции США в четверг, 2 января, обнародовало 356 страниц служебных документов Федерального бюро расследований (ФБР), посвященных работе спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который изучал возможные связи президента Дональда Трампа с Кремлем и предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы 2016 года.

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Как следует из записок, сын президента, Дональд Трамп-младший, на встрече в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен отсутствием какой-либо дополнительной информации о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон.

Подготовка ко встрече в Нью-Йорке

Российский бизнесмен, первый вице-президент группы компаний Crocus Group (CG) Эмин Агаларов, который помогал организовывать встречу, 6 июня 2016 года позвонил заместителю президента CG Ираклию Кавеладзе и попросил его присоединиться к мероприятию, в котором должны были участвовать представители The Trump Organization.

Кавеладзе в свою очередь, осознав, что речь идет о встрече с высокопоставленными представителями штаба Трампа, связался с одним из ассистентов Агаларова, Романом Бениаминовым. Тот уточнил, что у российского адвоката Натальи Весельницкой, которая поддерживает личные контакты с генпрокурором РФ Юрием Чайкой, "есть негативная информация относительно Хиллари Хлинтон, что и является целью встречи".

"Время было потрачено впустую"

Как Кавеладзе позднее сообщил следователям ФБР, в ходе встречи в Нью-Йорке один из главных советников Трампа - его зять Джаред Кушнер - "казался раздраженным и напряженным". Кушнер был "очень расстроен", не понимал необходимости во встрече и вскоре после ее начала поинтересовался, есть ли у ее участников "информация о Хиллари Клинтон".

Позднее Кавеладзе признался Агаларову, что "время было потрачено впустую".

В материалах ФБР содержатся также выдержки из показаний Мюллеру, данных другими членами окружения Трампа, включая его старшего советника Стивена Миллера, бывшего пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс и секретаря аппарата Роба Портера. Большая часть этой информации, однако, ранее была опубликована в книге "Доклад Мюллера: итоговый отчет спецпрокурора о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года" и других печатных изданиях.

Deutsche Welle

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