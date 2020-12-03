После 9 августа Беларусь изменилась кардинально — этот тезис одного из участников 18-го Минского форума, уполномоченного МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэля Зиберта (Michael Siebert) можно считать отправной точкой для дискуссий, в ходе которых речь шла о ситуации в стране спустя четыре месяца после президентских выборов, путях выхода из затянувшего политического кризиса и отношениях Минска с соседями. О чем говорили участники дискуссий — в материале DW.

ФРГ и ЕС заверили в поддержке гражданское общество в Беларуси

В этом году Минский форум — одна из самых авторитетных и представительных площадок для диалога в Беларуси и о Беларуси — проходит при поддержке посольства Германии в РБ. Из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться от традиционного формата и перенести дискуссию в онлайн, что имеет как свои недостатки, так и достоинства. Невозможность прямого контакта компенсировалась необычно высоким уровнем спикеров, которых не так просто было бы заполучить, проходи форум в обычном режиме.

С приветственным словом к участникам обратились два немецких министра иностранных дел (нынешний и бывший), один польский и экс-кандидат в президенты Беларуси. Открывая форум, бывший глава МИД ГДР, председатель Германо-белорусского общества Маркус Мекель (Markus Meckel) заявил, что одна из целей форума — привлечь внимание к Беларуси и создать условия для начала диалога в ней. Он также посетовал, что представители властей РБ, которым были направлены приглашения, отказались от участия в форуме.

Со своей стороны, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) заверил белорусскую оппозицию в дальнейшей поддержке со стороны Германии и ЕС. Мас объявил, что Брюссель расширит санкции в отношении ключевых фигур режима Лукашенко, если белорусский правитель и далее вместо серьезного национального диалога продолжит использовать дубинки против протестующих. Министр также пообещал, что Берлин и Брюссель будут поддерживать белорусское гражданское общество не только на словах, упомянув в подтверждение своих слов тренинги для журналистов, стипендии для студентов и помощь гражданским активистам.

Коллега Маса, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау напомнил о Романе Бондаренко, погибшем после разгона одной из акций протеста в Минске, а также подчеркнул, что свободный мир никогда не смирится с фальсификацией выборов и насилием в Беларуси.

Рау сказал, что поддержка белорусского гражданского общества — это обязанность европейцев, добавив, что судьбу страны должны решать сами белорусы — в том числе и те, что сейчас вынужденно оказались за границей, — без вмешательства извне. По его мнению, оптимальный переход к демократическому государству — это переговоры с участием оппозиции.

Один из ее лидеров, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила уверенность, что перемен в стране не случилось бы "без белорусского народа, который готов бороться за принципы и ценности демократии". По ее выражению, за свое достоинство в ходе не стихающих после выборов протестов белорусы заплатили высокую цену:"Почти 30 тысяч человек были задержаны, тысячи подверглись пыткам, 900 человек стали подозреваемыми по политически мотивированным уголовным делам, были убитые". Тихановская высоко оценила готовность Берлина поучаствовать в разработке "плана Маршалла" для Беларуси после того, как страна добьется демократических перемен.

В Беларуси — правовой дефолт

Но как их добиться? Участники посвященной ответу на этот вопрос панели были едины в описании текущего положения в стране. По словам эксперта аналитического центра "Стратегия" Валерия Карбалевича, в Беларуси идет холодная гражданская война. Социальная модель исчерпала себя, а политическая, построенная не на институтах, а на доверии к Лукашенко и его харизме, перестала работать после того, как народ утратил к нему доверие.

С Карбалевичем согласился глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко, нарисовав довольно мрачную картину: конституция и законы в стране не действуют, разделение властей отсутствует, а вся власть сосредоточена в руках нелегитимного президента. В Беларуси, как выразился Латушко, правовой дефолт. При этом, Карбалевич признал, что в правящей элите нет раскола, который является одной из важных предпосылок успеха белорусской революции: режим консолидирован и эволюционирует в сторону милитаризации, а государственные институты не выполняют свои функции.

Как же выйти из сложившегося положения? Эксперт "Стратегии" полагает, что конфликт принял такой характер, что итогом его может быть только победа одной из сторон. Конституционную реформу, которую объявил Лукашенко, и диалог о будущем Основном законе эксперты единодушно отвергли. По мнению Латушко, такая реформа — не выбор белорусского народа, а инициатива России, навязанная Москвой Лукашенко, которому не нужна ни новая конституция, ни выборы.

Диалог или переговоры? С предварительными условиями или без?

Глава НАУ уверен, что невозможно принимать новый Основной закон, когда в стране не прекращается насилие, насчитывается более 140 политзаключенных и не расследованы преступления со стороны силовиков в отношении протестующих. Сначала новые выборы, потом изменение конституции — такой должна быть последовательность, убежден Павел Латушко.

А до этого, добавил он, должен состояться диалог с участием, в том числе, и тех оппозиционеров, которые вынужденно выехали за границу. И начать его можно также за границей, например, в Австрии или Швеции. Но сперва, напомнил Латушко, власти должны выполнить три базовых условия: остановить насилие, освободить всех политзаключенных и расследовать нарушения закона силовиками при разгоне акций протеста.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко, в свою очередь, предложил начать не диалог — стороны тут подразумевают диаметрально противоположные вещи и выдвигают невыполнимые предварительные условия, — а переговоры. Чистой победы ни у одной из сторон конфликта в Беларуси не будет, прогнозирует Можейко, поэтому невозможен условный сценарий "всех противников сметем, а потом каждого накажем". Переговоры, заметил аналитик, не означают согласия со взглядами оппонента. При этом он сам настроен скептически и ожидает, что нынешняя патовая ситуация на какое-то время сохранится, поскольку и Лукашенко, и его противники все еще надеются на полную победу.

Взгляд на Беларусь со стороны соседей

Вторая панель первого дня работы Минского форума была отведена отношениям Беларуси с ее соседями и перспективам сотрудничества. Задал тон ей статс-секретарь польского МИДа Мартин Пшидач, указавший, что в отношениях Минска и Варшавы один элемент остается однозначным и неизменным: поддержка Польшей независимости Беларуси. Мы поддерживаем белорусский суверенитет и призываем власти услышать голос народа, указал статс-секретарь. По его словам, двусторонние отношения могут быть восстановлены, если Минск предпримет определенные усилия — начнет внутрибелорусский диалог без внешнего вмешательства.

Нам не нужен "Большой брат", оказывающий влияние, когда и если власти Беларуси захотят сесть за стол переговоров: у нас есть ОБСЕ, заявил Мартин Пшидач. И напомнил, что после обострения двусторонних отношений штат польского посольства в Минске был сокращен на 70%, и если после завершения пандемии оно сможет возобновить работу в полном составе, это было бы позитивным сигналом. Пшидач заверил, что Европа хочет проявить конструктивную позицию, но не может оставаться безучастной перед лицом насилия на улицах белорусских городов.

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений (МО) Белгосуниверситета, в первый день работы форума был единственным участником дискуссий, работающим в госструктурах Беларуси. При этом он особо подчеркнул, что говорит только от своего имени. Шадурский признал, что конфликт в стране обострил отношения и по ее периметру, и обратил внимание на то, что протесты — это всячески подчеркивают их участники — не носят характера геополитического выбора.

Шадурский также сообщил, что значительная часть белорусского общества в роли модератора видит Россию — союзника и главного партнера. В Беларуси внимательно следят за каждым словом из Кремля, констатировал декан факультета МО, добавив, что интересы Минска не тождественны интересам соседних государств, а все противоречия должны быть разрешены путем диалога.

"Россия боится оранжевой революции в Беларуси"

Между тем уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт, посетовав, что из сближения Беларуси и ЕС, наблюдавшегося последние четыре года, ничего не вышло, констатировал, что "после 9 августа изменилась парадигма". По его словам, сложилась новая ситуация, Лукашенко потерял легитимность. Реагируя на происходящее, в первую очередь, на санкции, уже дважды наложенные ЕС на Беларусь, в Европе сейчас переоценивают отношения с Минском, проверяют все проекты, в которых задействованы белорусские госорганы, и некоторые из таких проектов замораживают, указал Зиберт.

"Наша цель — сохранить помощь людям, а не госструктурам", — пояснил он. И перечислил примеры поддержки со стороны Германии: тренинги для сотрудников СМИ, увеличение квот для белорусских студентов и ученых, облегчение визового режима. Для правительства Беларуси не поздно вступить в диалог с народом, тем более, что президент России Путин только сегодня сказал, что такой диалог должен вестись со всеми силами белорусского общества, несколько неожиданно закончил свое выступление Михаэль Зиберт.

Продолжая его посыл, сотрудник российского Института мировой экономики и международных отношений Надежда Арбатова подтвердила, что Беларусь тесно связана с Россией, но сам Лукашенко никогда не пользовался любовью у Кремля, так как вечно хотел сидеть на двух стульях. По мнению Арбатовой, Россию не заботит политическое выживание Лукашенко, ее устроит появление во главе Беларуси политика менее токсичного и более приемлемого.

Москва, полагает эксперт ИМЭМО, не может быть просто наблюдателем за происходящим, поскольку боится "оранжевой революции" в Беларуси и прихода там к власти человека, ориентированного на Запад и антироссийски настроенного. По выражению Надежды Арбатовой, Кремль сейчас выжидает, заставить вмешаться его может лишь эскалация насилия в Беларуси. А ЕС, по наблюдению Арбатовой, понимая причину кризиса в Беларуси и считая Лукашенко нелегитимным президентом, в отличие от ситуации с Украиной, признает особые связи Беларуси и России.