Россия планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины. Об этом во время брифинга Минобороны в пятницу заявил полковник Александр Мотузяник.
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По его словам, стране-агрессору это необходимо для усиления антиукраинской информационной кампании и "оправдание агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе".

По его словам, российская сторона готовит обвинения Украины в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

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"Кроме того, не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению", - заявил Мотузяник.

Он добавил, что такие действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины.

Украинская правда
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