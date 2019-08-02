По сообщению Генпрокуратуры Украины, Российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора", обнаруженный и арестованный СБУ в ходе проверки складов в Николаеве, передали Министерству обороны.
© RIA/Scanpix

"Службой безопасности совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней обеспечена передача Министерству обороны зенитно-ракетного комплекса С-125" Печора", - гласит сообщение.

Для справки: ЗРК С-125 предназначен для обороны от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах.

Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет с эффективной поверхностью рассеяния передачи данных более 0.2м2.

Статьи по теме:
Разбитые могилы бойцов АТО: в правительстве Украины увидели российский след  (17)
Handelsblatt: Мир стоит на пороге новой волны ядерного вооружения  (25)

Зенитная управляемая ракета 5В27Д с увеличенной скоростью полета позволяет вести обстрел целей "вдогонку".

В январе 2019 года сотрудники Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ в ходе инвентаризации обнаружили в одном из складских помещений Николаева 36 зенитных ракет класса земля-воздух 5В27Д в составе российского комплекса С-125 "Печора".

После ареста комплекса велось досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса (контрабанда).
Следствие установило, что ОАО "Рособоронэкспорт" переправил "Печору" через таможенную границу Украины в 2007-2010 годах. Чиновники РФ планировали доставить вооружение в Эритрею, в отношении которой Совет безопасности ООН ввел эмбарго на ввоз оружия.

Луценко утверждал, что РФ экспортировала ракеты под видом украинских и имела целью подорвать имидж Украины на международной арене.

Во исполнение решения правительства вооружение передали Вооруженным Силам Украины.

Украинская правда
Статьи по теме:

Глава МИД ФРГ предлагает новый международный договор о РСМД (1)

2 августа , день прекращения действия договора о РСМД,...

В мире

Умерла внучка Роберта Кеннеди (1)

В фамильной резиденции семьи Кеннеди ушла из жизни...

Северная Корея запустила новую партию ракет (1)

Северная Корея в ночь на пятницу запустила очередную...

НАТО поддержала выход США из ДРСМД (4)

Россия несет единоличную ответственность за...

Минобороны Украины передали арестованный российский ЗРК (8)

По сообщению Генпрокуратуры Украины , Российский...

Вашингтон и Москва объявили о прекращении действия ДРСМД (4)

Действие договора прекращено 2 августа по инициативе...

TOP новостей

Сотни евро за ночлег на литовском взморье: люди платят, сколько им скажут (62)

Начался последний месяц лета, а для многих - последние...

В Литву идет еще более прохладная погода: температура опустится до 6 градусов (4)

Доцент Кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского...

Ранее забытый район Вильнюса переживает свой золотой век (8)

Науяместис вполне обосновано считается одним из самых...

Соцмин Литвы подготовил проекты, которые коснутся мастеров и гастарбайтеров из Украины (17)

Соцмин Литвы подготовил проекты законов, которые...

История Зуокасов продолжается: фонд ищет, но не находит документы

2 августа в Вильнюсском самоуправлении состоялась...