Минобороны России заявило, что задержанные неподалеку от Пальмиры боевики рассказали о подготовке под руководством американских инструкторов.
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По заявлению ведомства, утром в субботу в 36 километрах от Пальмиры сирийские войска вступили в бой с группой боевиков, «пытавшихся прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры». Показания дали двое боевиков, захваченных в плен; два человека были убиты.

Минобороны утверждает, боевики должны были совершить в районе Пальмиры серию терактов и «обеспечить проход главных сил численностью около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели». Американцы, утверждается со ссылкой на одного из пленных, готовили боевиков к этой акции.

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США обвинения пока не прокомментировали.

Минобороны России неоднократно обвиняло страны Запада в содействии террористам и боевикам в Сирии. Запад обвинял Россию в помощи сирийским властям в борьбе с повстанцами, которые террористами не являются. Обе стороны обвиняли друг друга в нанесении ударов по мирному населению.

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