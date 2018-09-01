По заявлению ведомства, утром в субботу в 36 километрах от Пальмиры сирийские войска вступили в бой с группой боевиков, «пытавшихся прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры». Показания дали двое боевиков, захваченных в плен; два человека были убиты.
Минобороны утверждает, боевики должны были совершить в районе Пальмиры серию терактов и «обеспечить проход главных сил численностью около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели». Американцы, утверждается со ссылкой на одного из пленных, готовили боевиков к этой акции.
США обвинения пока не прокомментировали.
Минобороны России неоднократно обвиняло страны Запада в содействии террористам и боевикам в Сирии. Запад обвинял Россию в помощи сирийским властям в борьбе с повстанцами, которые террористами не являются. Обе стороны обвиняли друг друга в нанесении ударов по мирному населению.
"Возможность стать не только человеком, который хорошо сбивает самолеты": как Захарченко руководил ДНР и воевал в Донбассе (8)
Похороны главы самопровозглашенной Донецкой народной...
Представитель омбудсмена Украины: Донецк окружён военной техникой, ближайшее окружение Захарченко пытается сбежать с территории "ДНР" (4)
Боевики не выпускают людей с территории оккупированной...
В СБУ раскрыли детали приговора организатору "убийства" Бабченко (1)
Голосеевский райсуд Киева приговорил Бориса Германа,...
Минобороны России обвинило США в подготовке боевиков для совершения терактов в Пальмире и захвата города (1)
Минобороны России заявило, что задержанные неподалеку...
В ДНР подозревают "своих" в причастности к убийству Захарченко (12)
Донецкие силовики ищут возможных пособников убийства...
TOP новостей
Президент Литвы: воля защищать Отечество необходима каждый день (26)
Президент Литвы Даля Грибаускайте на торжественной...
Привилегия, о которой знают не все: кто и когда по Трудовому кодексу может просить свободные дни
В первый день учебного года родители, воспитывающие...
Трудовая инспекция: оплата труда работающих в субботу учителей должна быть удвоена
Если школы примут решение отпраздновать начало...
Взгляд эмигранта: пять отличий Литвы от Норвегии (36)
Когда переезжаешь в новую страну, то, конечно,...
Погода: на выходных погожим будет только один день (1)
Погода в Литве, по крайней мере, в первую неделю осени не...