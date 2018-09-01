По заявлению ведомства, утром в субботу в 36 километрах от Пальмиры сирийские войска вступили в бой с группой боевиков, «пытавшихся прорваться из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры». Показания дали двое боевиков, захваченных в плен; два человека были убиты.

Минобороны утверждает, боевики должны были совершить в районе Пальмиры серию терактов и «обеспечить проход главных сил численностью около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели». Американцы, утверждается со ссылкой на одного из пленных, готовили боевиков к этой акции.

США обвинения пока не прокомментировали.

Минобороны России неоднократно обвиняло страны Запада в содействии террористам и боевикам в Сирии. Запад обвинял Россию в помощи сирийским властям в борьбе с повстанцами, которые террористами не являются. Обе стороны обвиняли друг друга в нанесении ударов по мирному населению.