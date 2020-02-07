В ночь на 6 февраля южные пригороды Дамаска подверглись ракетному обстрелу. По данным Минобороны России, ракеты выпустили израильские F-16, которые при этом не заходили в воздушное пространство Сирии. По информации агентства SANA, большинство ракет было сбито силами ПВО и не достигло своих целей. В свою очередь, израильское издание Haaretz со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что жертвами атаки стали восемь сирийских военных и еще 15 бойцов из проиранской боевой группировки. В этот момент в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, на борту которого были 172 пассажира.

"Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus 320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе Хмеймим", - указали в военном ведомстве.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в связи со случившимся заявил, что проведение израильским Генштабом боевых операций в воздухе с использованием гражданских самолетов для прикрытия становится характерной чертой израильских ВВС. При этом он выразил уверенность, что израильские РЛС "отчетливо видят" воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.

8 января, иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 пассажирами на борту. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана в условиях противостояния с США и был принят за "вражескую цель". По данным The New York Times, иранские военные три дня скрывали от аятоллы Али Хаменеи и президента Ирана Хасана Рухани тот факт, что украинский Boeing 737 был сбит. Узнав правду, Рухани потребовал раскрыть ее миру, пригрозив в ином случае уйти в отставку.

А в июле прошлого года над территорией Кипра взорвалась ракета, выпущенная сирийскими ПВО при попытке отражения воздушного удара. Примерно в это время над Кипром летел самолет российской компании "Аэрофлот" (рейс SU 0505). По расписанию он должен был вылететь из Бен-Гуриона в 00:40 и пролететь над Кипром после 1 часа ночи. Но, судя по данным Flightaware, рейс вылетел в 00:56 и был над Кипром несколько позже. По всей видимости, ракета С-200, запущенная из Сирии, пролетела в воздушном пространстве Кипра незадолго до того и чуть не сбила самолет. Известно, что этот рейс благополучно приземлился в Москве, каких-либо тревожных сообщений по поводу полета не поступало.