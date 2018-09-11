Жители сирийской провинции Идлиб сообщают, что в регионе начались съемки провокации, по сценарию которой сирийская армия применяет против мирных жителей химическое оружие. Об этом говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, которое поступило в РБК.
Cheminė ataka Sirijoje
© Vida Press

Съемки провокации проходят в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур, туда утром 11 сентября прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов и регионального филиала "ведущего американского телеканала" (названия не уточняются).

"Сценарием предусмотрены постановочные сцены оказания помощи жителям Джиср-Эш-Шугура активистами "Гражданской обороны" («Белые каски») после якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами", — сказано в сообщении.

По данным российских военных, утром из населенного пункта Хербет-Эль-Джауз боевики доставили в Джиср-Эш-Шугур две емкости с отравляющим веществом на основе хлора "для "натуральности съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта".

Все отснятые материалы в конце дня 11 сентября должны поступить в редакции телеканалов, которые будут показывать кадры в эфире и распространять их в социальных сетях, добавили в центре.

О том, что террористы готовят провокации с использованием химического оружия в Идлибе, сообщил 7 сентября на открытии саммита России, Турции и Ирана в Тегеране президент Владимир Путин. Также о готовящейся провокации рассказывал в конце августа официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

На прошлой неделе Конашенков заявил, что 7 сентября в командном пункте террористов в Идлибе прошла сходка лидеров воюющих в Сирии группировок с местными координаторами "Сирийской гражданской обороны". Представитель ведомства уточнил, что инсценировка должна произойти после сигнала от "зарубежных друзей сирийской революции".​

РБК
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