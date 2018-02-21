Подозрения у министерства вызвало массовое распространение фотографии, на которой президент Банка Латвии Илмар Римшевич изображен за столом в компании нескольких мужчин. Один из них Дмитрий Пильщиков, который был главой российского Научно-исследовательского института информационных технологий, имеющего отношение к российским военным структурам. Эта компания позже попала под санкции США. Предполагается, что опубликованный агентством AP снимок доказывает связь Римшевича с Россией, и следовательно, с отмыванием российских денег.
Минобороны отмечает, что источником операции против Латвии стал твит журналиста AP Карло Пиовано (публикация была сделана в 19:05 19 февраля). "При проверке этой фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix сделан вывод, что данный снимок размещен там вчера, 19 февраля 2018 года, а не в 2010 году. И разместила его третья сторона".
AP Exclusive: Key European central banker accused of bribery, Russia ties https://t.co/0M9FVmExIm
— Carlo Piovano (@cpiovano) 19 февраля 2018 г.
Следует отметить, что Карло Пиовано является редактором экономических новостей европейского отделения агентства AP, а также автором статьи, в которой Григорий Гусельников обвиняет Римшевича в вымогательстве взятки. Фотографию в базу данных Scanpix загрузило шведское новостное агентство TT, которым совместно владеют крупнейшие шведские газеты и издательства.
Министерство обороны Латвии отмечает, что затем новость и фотография были опубликованы на сайтах, которые до сих пор о Латвии ничего не писали. Часть из них не связаны с финансовым сектором, в том числе India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas. Министерство полагает, что таким образом за короткий период увеличивается объем нужной информации, и она продвигается в поисковых системах.
"Все это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушению доверия к стране. С достаточно большой долей уверенности можно предполагать, что это не конец информационной операции, и продолжение следует. Министерство допускает, что это только начало, чтобы снаружи повлиять на внутреннюю политику и выборы в Сейм в октябре этого года", - сообщает Минобороны.
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