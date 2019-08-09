Министерство обороны Латвии сообщает, что Россия на своих военных учениях “Щит Океана” разыгрывает перекрытие Балтийского моря, передает LETA. Латвийская армия работает в повседневном режиме.
© AFP / Scanpix

Минобороны активно следит за учениями Российского Военно-морского флота “Щит океана”, которые проходят с 1 по 9 августа в Балтийском море. Помимо прочего, учения проходят в Норвежском и Северном море.

По наблюдениям ведомства, Российский Военно-морской флот учится блокировать морские пути, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.

В учениях принимают участие 10 600 военных, 49 военных кораблей и 20 кораблей обеспечения, а также более 50 военных летательных аппаратов. Именно с этими учениями связана повышенная активность российских военных и воздушных судов. Об этом на неделе сообщали Латвийские вооруженные силы в социальных сетях.

Статьи по теме:
В Балтийском море уничтожена мина времен Второй мировой войны  (3)
Истребители НАТО 14 раз сопроводили российские военные самолеты  (4)

Например, сегодня вблизи границы Латвии были замечены два истребителя “СУ-30”.

В Минобороны подчеркивают, что Латвийские вооруженные силы работают в обычном режиме.

Статьи по теме:

Украинская морская авиация завершила военные учения над Черным морем (12)

Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила...

На юге России начались военные учения накануне маневров НАТО в Грузии (6)

Две армии Южного военного округа России в среду начали...

Сменился командующий размещенной в Литве боевой группы сил НАТО (9)

В четверг в Йонавском районе Литвы , в Рукле, состоялась...

В воздушном пространстве Литвы – необычные учения: план обороны будут отрабатывать американские самолеты (122)

Поклонникам "Формулы 1" эта картина знакома и напоминает...

"Кошмарный сценарий" - Россия готовится к региональным войнам. Что говорят эксперты? (22)

Эксперты предостерегают: Россия готовится к...

В мире

ВИДЕО: В Англии родился щенок с шестью лапами

В английском графстве Эссекс женщина приобрела щенка с...

Россия просит США отказаться от "использования террористов в геополитических целях" (5)

Несмотря на потерю территорий в Ираке и Сирии ,...

Минобороны Латвии: Россия на военных учениях разыгрывает перекрытие Балтийского моря (7)

Министерство обороны Латвии сообщает, что Россия на...

ЕС разрабатывает руководство по паспортам РФ для Донбасса (22)

В Евросоюзе разрабатывают "единое руководство" по...

В центре Бишкека силовики разгоняют толпу после задержания Атамбаева

Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека...

TOP новостей

Virginijus Sinkevičius

Финансовая сторона "золотой" должности: Брюссель предлагает не только высокую зарплату (22)

Базовая зарплата членов Европейской Комиссии...

На рынке недвижимости в Литве - рекордное количество предложений (40)

Рынок недвижимости в Литве предлагает рекордное...

На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда появится новый мост (1)

В Каунасе появится новый мост через Нерис, который...

Члены комитета обратились в Департамент госбезопасности в связи с деятельностью Розовой (51)

Члены парламентского Комитета по нацбезопасности...

Депутат поделился письмом, адресованным компании мэра Каунаса: обвиняют в использовании работников

В пятницу депутат парламента Литвы Арвидас...