Минобороны активно следит за учениями Российского Военно-морского флота “Щит океана”, которые проходят с 1 по 9 августа в Балтийском море. Помимо прочего, учения проходят в Норвежском и Северном море.
По наблюдениям ведомства, Российский Военно-морской флот учится блокировать морские пути, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.
В учениях принимают участие 10 600 военных, 49 военных кораблей и 20 кораблей обеспечения, а также более 50 военных летательных аппаратов. Именно с этими учениями связана повышенная активность российских военных и воздушных судов. Об этом на неделе сообщали Латвийские вооруженные силы в социальных сетях.
Например, сегодня вблизи границы Латвии были замечены два истребителя “СУ-30”.
В Минобороны подчеркивают, что Латвийские вооруженные силы работают в обычном режиме.
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