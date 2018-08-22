"Необходимо способствовать тому, чтобы жители осознавали — у государственных ведомств нет эксклюзивных возможностей обеcпечить защиту всех жителей страны в первые часы или даже дни кризиса или войны. Это значит, что на начальном этапе кризиса или войны жители страны отвечают за себя, свои семьи и близких. Государство должно предложить обществу конкретные модели самоорганизации, (..) однако главная задача жителей — уметь самоорганизоваться и преодолевать отдельные кризисы или этапы войны", — говорится в проекте доклада (доступен здесь).
Также в проекте доклада говорится, что уровень угроз в Латвии "достиг такой степени сложности, что оборона государства только военными средствами больше невозможна, потому что не охватывает все слои гибридной угрозы". Государственная оборона должна быть всеобъемлющей и основываться на готовности всего общества и государственных органов преодолевать кризис, устойчивости к внешним влияниям, и к этой цели нужно приспособить систему обороны, чтобы она опиралась на взаимное доверие и партнерство жителей и государственных органов.
Всеобъемлющая система обороны предусматривает ответственное отношение всех граждан Латвии к государству и ее безопасности. Вводить ее планируется в несколько этапов до 2024 года.
На первом этапе выдвинуты такие задачи, как развитие обороноспособности и оборонных стратегий, содействие оборонному сотрудничеству между частным и государственным секторами, преподавание основ государственности в школе, введение уроков государственной обороны.
С 2021 по 2024 год планируется на уровне государства ми самоуправлений создать механизм принятия решений, чтобы координировать готовность оборонной системы реагировать на кризисы и потрясения.
В долгосрочной перспективе после 2024 года нужно создать "институт партнерства" с латвийскими предпринимателями, негосударственными организациями и органами госуправления, говорится в докладе Министерства обороны.
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