Центр в Беренго, где работают военные инструкторы из России, подчеркнул глава Минобороны ЦАР, не может считаться российской базой, хотя "люди уже начали воспринимать его именно так".
Соглашение о военном сотрудничестве Россия и ЦАР подписали в августе.
За несколько недель до этого в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в республику для съемок документального фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер», которые, как предполагается, работают в ЦАР.
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