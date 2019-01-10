Соглашение о военном сотрудничестве Центральноафриканской Республики и РФ предусматривает возможность создания на территории ЦАР российской военной базы. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
Centrinės Afrikos Respublika
© Reuters/Scanpix

Центр в Беренго, где работают военные инструкторы из России, подчеркнул глава Минобороны ЦАР, не может считаться российской базой, хотя "люди уже начали воспринимать его именно так".

Соглашение о военном сотрудничестве Россия и ЦАР подписали в августе.

За несколько недель до этого в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в республику для съемок документального фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер», которые, как предполагается, работают в ЦАР.

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