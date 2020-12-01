"Реформа ESM укрепит евро и весь европейский банковский сектор", — подчеркнул Шольц. С 1 июля Германия по ротации занимает пост председателя в Совете Европейского Союза.

Речь идет, в частности, о том, что новый финансовый инструмент, призванный обеспечивать стабильность банков в зоне евро, должен быть запущен на два года раньше, чем планировалось — в 2022, а не в 2024 году.

Реформа, в том числе, предполагает, что ESM в кризисных случаях сможет по упрощенной процедуре открывать "превентивные кредитные линии" для государств ЕС, чья экономика не считается проблемной.

Кроме того, ESM должен получить возможность брать на себя функции поддержки основанного в 2014 году Единого механизма реструктуризации (SRM). Последний создан на финансовые отчисления самих банков. Однако его подушки ликвидности может оказаться недостаточно для защиты от банкротства крупных европейских банков. В подобной ситуации в рамках предусмотренных реформой изменений должны использоваться средства ESM.

Как отмечают информагентства, давая зеленый свет реформам, министры финансов посылают явный сигнал, что в разгар экономического спада из-за пандемии продолжают быть привержены цели сохранения единства европейского финансового сообщества.

Как следовало из отчета европейского статистического агентства Eurostat, обнародованного в октябре, дефицит государственных бюджетов стран еврозоны резко возрос в связи с пандемией.

Во втором квартале этого года соотношение бюджетных дефицитов к ВВП этой валютной зоны составляло 11,6 процента. Данный показатель серьезно увеличился по сравнению с 2,5 процентами, зафиксированными в первом квартале. Для Евросоюза в целом соотношение закрепилось на отметке в 11,4 процента.