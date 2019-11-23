16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.
"Доступ в интернет в Иране, находящийся под управлением министерства Азери Джахроми, был заблокирован на несколько дней в ноябре из, как заявляют власти Ирана, соображений национальной безопасности, на фоне протестов против режима, проходивших по всей стране", - указывают в Минфине США.
Джахроми, по данным Минфина, продвигал в Иране политику "репрессивной цензуры в интернете", а также принимал участие в слежке за оппозиционными активистами.
Накануне президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в стремлении скрыть от мира ситуацию в стране при помощи ограничения доступа в интернет.
Доступ в Сеть в Иране был почти полностью заблокирован с прошлых выходных на фоне протестов из-за повышения цен на бензин в стране. В четверг СМИ сообщили о постепенном восстановлении работы интернета в Иране. После этого госсекретарь США Майк Помпео обратился к иранцам с призывом отправить в госдеп видео, фото и другую информацию, связанную с протестами.
Партия Меркель отклонила общее голосование по кандидатуре канцлера (1)
Немецкие христианские демократы отклонили изменение...
Министр связи и коммуникаций Ирана внесен в американские санкционные списки за отключение интернета (1)
Власти США в пятницу расширили список санкций по Ирану,...
Три человека погибли после беспорядков в Колумбии
В столице Колумбии введен комендантский час. Президент...
В Гвинейском заливе пираты захватили 7 моряков с судна снабжения Pacific Warden
В Гвинейском заливе вблизи берегов Экваториальной...
TOP новостей
Работа в провинции литовских врачей не привлекает: нет желающих при зарплате 2000 евро (16)
На странице Варенской больницы в фейсбуке размещено...
Эйфория прошла: рейтинг президента Литвы снижается (200)
В ноябре рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы...
На дорогах Литвы в этом году погибло больше людей, чем в прошлом – кто виноват? (34)
Водители часто жалуются на поведение пешеходов, а...
Каждый 10-й литовец выбрасывает по 50 евро в год: входите ли вы в их число? (21)
Вы считаете, что залог 10 евроцентов за тару - это...