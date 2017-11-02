Источники Би-би-си говорят, что его решение не связано с новыми или сколько-нибудь конкретными жалобами в его адрес.
В последние дни в британском Парламенте широко обсуждалась традиционно процветавшая там культура сексуальных домогательств.
"В последние дни всплыл ряд утверждений о членах парламента, в том числе и о моем прошлом поведении. Многие из них ложны, но я признаю, что в прошлом я не соответствовал высоким требованиям, которые мы возлагаем на Вооруженные силы, которые я имею честь представлять", — говорится в заявлении Фэллона об отставке, обнародованном канцелярией премьер-министра Великобритании.
Суд над сыном главы МВД Украины Авакова: что происходит?
Детективы Национального антикоррупционного бюро...
Израильские ВВС нанесли воздушный удар по Сирии, Дамаск ответил (6)
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли воздушные...
Министр обороны Великобритании подал в отставку (2)
Министр обороны Великобритании, сэр Майкл Фэллон, подал...
Эстонские и российские медведи пополнили леса соседней Латвии: и спят, и спариваются (7)
Ученые точно знают, что ежегодно в Латвии остаются...
В Латвию прибыло очередное подразделение ВВС США (1)
В рамках операции " Atlantic Resolve " 1 ноября в Рижский...
TOP новостей
Паневежис приглашает: зарплаты выше, чем в Вильнюсе (6)
После учебы в Великобритании 27-летний Даумантас...
Жители оказались в дураках: придется платить за стоянку у дома (6)
Жители Вильнюса , которые приобрели квартиры в доме на...
Еврейская община Литвы отмежевалась от обвинений в адрес Раманаускаса-Ванагаса (123)
Еврейская община Литвы (ЕОЛ) отмежевалась от...
Премьер: Литве не нужно пересматривать свою позицию по роли литовцев в Холокосте (39)
Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что...
За несвоевременную смену шин грозит не только штраф (10)
С 1 ноября литовские водители должны привыкать к...