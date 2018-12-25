В воскресенье Трамп объявил, что заменит Мэттиса на два месяца раньше, чем ожидалось. По словам источников, этот шаг связан с возмущением президента по поводу критических комментариев о его внешней политике, содержавшихся в прошении Мэттиса об отставке.

"Указ по Сирии был подписан", – сообщил официальный представитель Минобороны в электронном письме агентству Reuters. Никаких подробностей в сообщении не уточняется.

Некоторые представители властей предостерегают против постановки сроков, однако вывод войск может начаться уже в ближайшие недели. По словам высокопоставленного источника, в настоящий момент разрабатывается конкретный план.

В среду Трамп заявил, что выведет войска из Сирии, отметив, что сирийский конфликт слишком дорого обходится США как в плане финансов, так и в плане человеческих потерь.

Мэттис, сохраняющий приверженность НАТО и традиционным союзникам США, что зачастую становилось причиной разногласий с Трампом, рекомендовал пока не выводить войска из Сирии. Это стало одной из причин его отставки.

Мэттис пользуется большим уважением как у республиканцев, так и у демократов, и его отставка усилила беспокойство по поводу непредсказуемого и изоляционистского подхода Трампа к проблемам международной безопасности.

В своем письме об отставке Мэттис написал, что покинет пост в конце февраля, чтобы дать время на утверждение кандидатуры его преемника.

Однако Трамп, оскорбленный повышенным вниманием к письму Мэттиса, заявил, что с 1 января исполнять обязанности главы Пентагона начнет замминистра обороны Патрик Шэнахан.