По предварительным данным, не определена точная численность войсковых частей, которые могут быть переброшены в приграничные районы. Военные должны будут оказывать поддержку Службе таможенного и пограничного контроля США и не будут непосредственно участвовать в проводимых пограничниками и иммиграционными агентами операциях.
Ранее было сообщено, что уже на следующей неделе в район границы будут передислоцированы 800 военных.
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