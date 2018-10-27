По предварительным данным, не определена точная численность войсковых частей, которые могут быть переброшены в приграничные районы. Военные должны будут оказывать поддержку Службе таможенного и пограничного контроля США и не будут непосредственно участвовать в проводимых пограничниками и иммиграционными агентами операциях.

Ранее было сообщено, что уже на следующей неделе в район границы будут передислоцированы 800 военных.