В июне правительство Македонии договорилось с властями Греции о смене названия республики на Северную Македонию. В этом случае Греция не будет выступать против вхождения соседней страны в состав НАТО и Европейского союза.

"Я обеспокоен этим. Те действия, которые Россия уже практиковала в целом ряде стран, от Эстонии до Соединенных Штатов, от Украины и теперь до Македонии - в каждой отдельной ситуации она адаптировала свою тактику и всегда делала это вне всяких моральных принципов", - сказал Мэттис журналистам.

Визит министра обороны США в балканскую республику запланирован на конец этой недели. Мэттис подчеркнул, что США поддерживают жителей Македонии. НАТО пригласило Скопье начать переговоры о вхождении в альянс, однако прежде, чем это случится, в конституцию страны должны быть внесены изменения о смене названия. В Евросоюзе также заверили, что переговоры о включении страны в состав Европейского сообщества начнутся в зависимости от исхода референдума о переименовании республики.

Посол России в Македонии раскритиковал планы республики о вхождении в НАТО, заявив, что страна станет одной из "законных целей для нанесения удара" в случае дальнейшего ухудшения отношений между Россией и западным военным альянсом. Против переименования страны также выступают македонские националисты, включая президента Македонии Георге Иванова.

В июле власти Греции выслали из страны двоих российских дипломатов и запретили двум другим сотрудникам дипмиссии въезд в страну. Их обвинили в подстрекательстве населения к волнениям и подкупе неназванных чиновников для того, чтобы препятствовать заключению соглашения с Македонией. В Москве эти обвинения опровергли и в ответ выслали из России двоих сотрудников греческого посольства.