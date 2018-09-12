Министр обороны США Джим Мэттис сообщил 11 сентября, что он посетит Македонию накануне референдума о смене названия страны, который состоится 30 сентября. Мэттис выразил опасения по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в ход голосования в Македонии.
Jamesas Mattisas
© Reuters / Scanpix

В июне правительство Македонии договорилось с властями Греции о смене названия республики на Северную Македонию. В этом случае Греция не будет выступать против вхождения соседней страны в состав НАТО и Европейского союза.

"Я обеспокоен этим. Те действия, которые Россия уже практиковала в целом ряде стран, от Эстонии до Соединенных Штатов, от Украины и теперь до Македонии - в каждой отдельной ситуации она адаптировала свою тактику и всегда делала это вне всяких моральных принципов", - сказал Мэттис журналистам.

Статьи по теме:
Почему испортились отношения Греции и России?  (8)
Глава МИД Латвии: усилия России по дестабилизации безопасности имеют долговременный характер  (22)

Визит министра обороны США в балканскую республику запланирован на конец этой недели. Мэттис подчеркнул, что США поддерживают жителей Македонии. НАТО пригласило Скопье начать переговоры о вхождении в альянс, однако прежде, чем это случится, в конституцию страны должны быть внесены изменения о смене названия. В Евросоюзе также заверили, что переговоры о включении страны в состав Европейского сообщества начнутся в зависимости от исхода референдума о переименовании республики.

Посол России в Македонии раскритиковал планы республики о вхождении в НАТО, заявив, что страна станет одной из "законных целей для нанесения удара" в случае дальнейшего ухудшения отношений между Россией и западным военным альянсом. Против переименования страны также выступают македонские националисты, включая президента Македонии Георге Иванова.

В июле власти Греции выслали из страны двоих российских дипломатов и запретили двум другим сотрудникам дипмиссии въезд в страну. Их обвинили в подстрекательстве населения к волнениям и подкупе неназванных чиновников для того, чтобы препятствовать заключению соглашения с Македонией. В Москве эти обвинения опровергли и в ответ выслали из России двоих сотрудников греческого посольства.

Голос Америки
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Премьер Македонии предложил новое название для страны, которое не злило бы греков (1)

Македонский премьер-министр Зоран Заев в беседе со...

Столтенберг: Грузия станет членом НАТО. Македония тоже приглашена в альянс (30)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг...

Спор о названии разрешен. Как теперь называть Македонию? (1)

Один из давних дипломатических конфликтов близок к...

В мире

Расследование: "Новичок" испытали на людях в СССР в 1982-м, его первые жертвы появились в 90-х (3)

Независимое медиа "Проект ", объединившее...

При взрыве на востоке Афганистана погибли 68 человек (1)

Неизвестный совершил самоподрыв в ходе массовой...

Вашингтон обещал поддерживать Киев в борьбе за право на автокефалию Украинской православной церкви (3)

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с...

Hurriyet: Турция сделала России новое предложение по Идлибу (3)

"11 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют...

СМИ: Россию подозревают в причастности к "акустическим атакам" на Кубе (11)

Разведслужбы, расследующие загадочные "атаки", которые...

TOP новостей

Сравнение среднего класса в Литве и Эстонии: что может позволить себе эстонская семья (7)

Жители Литвы считают, что люди, которые относятся к...

Что везут из Беларуси? Топ-10 белорусских товаров, популярных в Литве (11)

Вильнюс давно стал шоппинг-Меккой для белорусов. Про...

Прогноз власти Литвы: рост зарплат превысит рост цен (32)

Министерство финансов Литвы представляет свой...

Появятся ли в Литве специализированные алкогольные магазины? При одном условии (5)

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в гостях на...

Как долг в 800 вырос до 14 000 литов: все началось с небольших штрафов (14)

После публикации на портале DELFI о доходах приставов в...