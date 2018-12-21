"За время работы Джима был достигнут огромный прогресс, особенно в сфере закупок новых вооружений... Генерал Мэттис оказал мне большую помощь в работе с нашими союзниками и другими странами...", – написал Трамп. По его словам, он вскоре назовет имя нового главы Пентагона.
General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018
Отставка Мэттиса не стала неожиданностью: о его скором уходе заговорили на этой неделе, когда Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. Президент сделал это заявление, несмотря на многочисленные возражения со стороны руководителей Пентагона и союзных стран.
Сразу после заявления Трампа об отставке генерала, Мэттис опубликовал официальное заявление об уходе. Он выразил надежду, что на пост министра обороны назначат человека, полностью разделяющего взгляды президента на оборонную политику страны.
Первые сообщения о возможной отставке Мэттиса появились в октябре, когда в интервью CBS Трамп заявил, что глава Пентагона "немного демократ" и предположил, что Мэттис может вскоре покинуть свой пост.
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