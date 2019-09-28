"Наша обязанность — чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии", — сказал министр обороны. Он также призвал "не позволять ни одному глумиться над памятью о них", сообщает LETA.
Пабрикс назвал участников Латышского легиона, воевавших на стороне Waffen SS против Красной Армии, героями, а память о них — "яркой и вечной". Несмотря на конечное отступление легионеров, Пабрикс заявил, что "они здесь выиграли очень крупные сражения против сильного превосходства сил".
По мнению министра обороны Латвии, в таких местах как Море, "рядом с окопами, солдатскими могилами и памятными знаками мы все черпаем силы и уверенность в том, что у Латвии есть будущее, что мы идем правильным путем и что наши государство и нация заслужили еще более хорошее будущее".
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