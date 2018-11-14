На специальной пресс-конференции, которую Либерман созвал сразу после заседания фракции, он заявил: "Как вы догадываетесь, я собрал вас для того, чтобы сообщить о своем решении уйти в отставку. Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе - это капитуляция перед террором".
Министр обороны пояснил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. Он заявил, что категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы и был вынужден подчиниться только после того, как получил письменное распоряжение премьер-министра.
"То же самое касается не осуществленного демонтажа бедуинского форпоста Хан аль-Ахмар", - добавил Либерман. Он пояснил, что делал все возможное для того, чтобы влиять на происходящее, оставаясь в правительстве. "То. что произошло в последнее время: 15 миллионов долларов, которые переданы в Газу и позорное прекращение огня - это уже слишком для моей способности быть гибким", - добавил он.
"Мы никогда не цеплялись за свои места, если пребывание в должности вступало в конфликт с нашей идеологией", - заявил Либерман.
Глава НДИ заявил, что в отставку подает не только он. Вся фракция покидает коалицию. Либерман призвал к проведению досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва в ближайший срок. "Нет смысла парализовывать государство на много месяцев. Я надеюсь, что уже до 18 ноября будет согласована приемлемая для всех дата досрочных выборов, и пусть избиратель решает, какую политику он считает правильной", - сказал Либерман.
Первая волна "каравана мигрантов" прибыла в мексиканский город Тихуана на границе с США
Первая группа каравана мигрантов, более 350 человек,...
Министр обороны Израиля сообщил о решении уйти в отставку (1)
Министр обороны и глава партии "Наш дом Израиль "...
Француженка два года прятала свою дочь в багажнике машины (3)
В городе Тюль на юго-западе Франции перед судом...
Редчайший розовый бриллиант продан за рекордные 50 млн долларов
Редчайший бриллиант "Розовое наследие" продан в Женеве...
Иерархи УПЦ МП на встрече с президентом Украины рассказали о давлении со стороны РПЦ (3)
Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую...
TOP новостей
Как правительство Литвы заплатит тем, кто сообщит о коррупции? (16)
В среду правительство Литвы утвердило порядок выплаты...
В планах Вильнюса – полная трансформация улицы Укмергес (42)
Улица Укмергес в литовской столице отличается...
Norfa сдается: под давлением покупателей сеть меняет свои планы (12)
Год назад сеть магазинов розничной торговли Norfa...
Проясняется план правительства по снижению цен: представлены проекты законов (7)
В борьбе правительства Литвы с ценами наконец-то...
Пранцкетис призывает не делать из ситуации трагедию: зарплата у учителей выше, чем у доцентов (20)
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис 14 ноября...