На специальной пресс-конференции, которую Либерман созвал сразу после заседания фракции, он заявил: "Как вы догадываетесь, я собрал вас для того, чтобы сообщить о своем решении уйти в отставку. Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе - это капитуляция перед террором".

Министр обороны пояснил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. Он заявил, что категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газы и был вынужден подчиниться только после того, как получил письменное распоряжение премьер-министра.

"То же самое касается не осуществленного демонтажа бедуинского форпоста Хан аль-Ахмар", - добавил Либерман. Он пояснил, что делал все возможное для того, чтобы влиять на происходящее, оставаясь в правительстве. "То. что произошло в последнее время: 15 миллионов долларов, которые переданы в Газу и позорное прекращение огня - это уже слишком для моей способности быть гибким", - добавил он.

"Мы никогда не цеплялись за свои места, если пребывание в должности вступало в конфликт с нашей идеологией", - заявил Либерман.

Глава НДИ заявил, что в отставку подает не только он. Вся фракция покидает коалицию. Либерман призвал к проведению досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва в ближайший срок. "Нет смысла парализовывать государство на много месяцев. Я надеюсь, что уже до 18 ноября будет согласована приемлемая для всех дата досрочных выборов, и пусть избиратель решает, какую политику он считает правильной", - сказал Либерман.