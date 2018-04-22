Министр обороны Германии призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы. Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 22 апреля. "Президент Путин не ценит слабости", - считает она. По мнению министра, путем санкций необходимо "настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний" до тех по, пока не произойдет смягчение ситуации.
Улучшению отношений с Россией препятствует ряд факторов, полагает фон дер Ляйен. К ним относятся, в частности, аннексия Крыма, причастность России к ухудшению ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиации и защита режима Асада.
"Ключевой проблемой" фон дер Ляйен считает "образ врага", который необходим Кремлю, но не Западу. В подобной ситуации важно сохранить готовность к диалогу с Москвой "с позиции единства и силы", полагает министр.
Изменится ли механизм решений по вопросам внешней политики?
Евросоюзу также необходимо "изменить механизм принятия решений", в частности, по вопросам внешней политики, считает фон дер Ляйен. Сейчас для принятия решения требуется одобрение всех 28 членов ЕС. Однако ситуация в мире иногда требует быстрой реакции, отмечает министр, поэтому надо ставить вопрос о возможности принятия Евросоюзом решений простым большинством.
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