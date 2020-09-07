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"Северный поток - 2" - не самый мой любимый проект", - заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы, считает она.
Министр обороны ФРГ не исключает санкций по "Северному потоку - 2"
© Reuters / Scanpix

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) готова к обсуждению санкций против России, в том числе в области пока не достроенного газопровода "Северный поток - 2". Об этом она заявила в воскресенье, 6 сентября, в интервью информационному агентству Reuters.

"Я всегда говорила, что "Северный поток - 2" - не самый мой любимый проект", - подчеркнула глава партии Христианско-демократический союз (ХДС). "Для меня всегда было очевидно, что тут нужно учитывать обоснованные интересы в области безопасности стран Центральной Европы и Украины", - добавила Крамп-Карренбауэр.

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По ее мнению, дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказанное использование химического оружия ставит российское руководство перед очень серьезными вопросами, считает глава Минобороны ФРГ. "Мир ждет ответов на них", - подчеркнула она.

В тот же день, 6 сентября, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью в газете Bild am Sonntag указал, что "надеется на то, что Россия не заставит ФРГ изменить свою позицию по "Северному потоку - 2". В то же время глава немецкой дипломатии признал, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет вред интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран.

Немецкие политики о судьбе "Северного потока - 2"

Несмотря на критику со стороны ряда европейских лидеров, правительство Германии до сих пор не отказалось от идеи завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Тем временем внутри страны мнения относительно будущего проекта разделились.

Так, глава правительства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) 5 сентября потребовал от России тщательно разобраться с инцидентом и привлечь к ответственности виновных. "После этого нам потребуется единый европейский ответ, а не единоличное выступление, - такой, в котором Европа четко определит свою позицию по отношению к России", - заявил Лашет.

В то же время глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) напомнил, что даже в период холодной войны газовые поставки из СССР не прекращались, и заявил, что в нынешней ситуации "было бы неправильно прерывать экономические отношения с Россией".

В свою очередь председатель правительства федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) считает завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" важным для интересов Германии и будущего энергоснабжения страны.

Отказ от "Северного потока - 2" как санкция против России

После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального боевым отравляющим веществом из семейства "Новичка" отказ от завершения строительства практически готового газопровода "Северный поток - 2" рассматривается в мировой политике как одна из возможных санкций против Москвы.

Свернуть проект после отравления Навального призывал в частности 3 сентября сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает неправильным связывать отравление Алексея Навального с судьбой газопровода.

Состояние здоровья Алексея Навального

Тем временем берлинская клиника "Шарите", куда Навальный 22 августа по желанию родственников был доставлен на лечение из Омска, 6 сентября сообщила, что состояние здоровья политика пока остается без изменений. Он подключен к аппарату ИВЛ и находится уже 18 дней в искусственной коме.

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Deutsche Welle
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