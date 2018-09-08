"Пока наш спутник продолжал спокойное вращение, к нему приблизился другой спутник. Близко. Чересчур близко. Настолько, что мы могли на самом деле подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию, подслушать своих соседей. Это не просто недружественно, это называется актом шпионажа", - рассказала министр.
Она добавила, что после того, как российский спутник засекли, были приняты необходимые меры, и за спутником стало вестись наблюдение, сообщает РИА Новости.
Французским спутником был, по заявлению Парли, Athena-Fidus. Этот военный спутник был запущен в космос в феврале 2014 года.
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