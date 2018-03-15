Известный своей жесткой линией в отношении Москвы, Уильямсон также посоветовал России, на которую британские власти возложили ответственность за это нападение, "убраться и заткнуться".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ уже заявила: "А что ещё может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?"
"Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", - добавила она.
Одновременно в четверг Британия, США, Германия и Франция выпустили совместное заявление, в котором осудили нападение на Скрипаля и возложили вину за инцидент на Москву.
"Это использование нервно-паралитического агента военного назначения такого типа, который был разработан в России, стало первым нападением с использованием нервно-паралитического агента в Европе со Второй мировой войны", - цитирует заявление Рейтер.
"Это нападение на суверенитет Великобритании, и подобное действие государства - очевидное нарушение Конвенции о химическом оружии и международного права. Оно угрожает безопасности всех нас", - говорится в документе.
Ранее ответственность за атаку возложили на Россию британские власти. После этого премьер-министр Тереза Мэй в среду объявила о высылке 23 российских дипломатов и ряде других ответных мер.
Москва, категорически отрицающая свою причастность к нападению, назвала эти меры "беспрецедентно грубой провокацией".
Центр по защите от химоружия
Говоря о мерах, которые будут предприняты для защиты от подобных нападений в будущем, Уильямсон объявил о строительстве в Британии нового центра по защите от химоружия.
Объект стоимостью 48 млн фунтов (около 67 млн долларов) разместится на территории научно-технической лаборатории минобороны Портон-Даун в графстве Уилтшир.
Штаб-квартира лаборатории находится неподалеку от Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Отравляющее вещество - нервно-паралитический токсин группы "Новичок", относящийся к разряду химического оружия, - идентифицировали именно эксперты лаборатории Портон-Даун.
"Российская угроза"
Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, занявший этот пост в ноябре 2017 года, известен как один из жестких критиков России в британском кабинете.
"Если мы сомневались в том, какую угрозу представляет собой Россия для наших граждан, то следует лишь взглянуть на шокирующий пример ее безответственного нападения в Солсбери, - заявил министр. - И мы знаем, что опасность химического нападения исходит не только от России, но и от других стран".
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