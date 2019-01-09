"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре", – рассказал Нищук.
По его словам, по факту отсутствия некоторых икон открыты уголовные производства.
При этом министр предупредил, что не нужно торопиться и "говорить, что уже что-то там вывезено".
"Эти потери могли быть в более раннее время, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - добавил Нищук.
30 ноября 2018 года сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в рамках дела по ст.161 УК Украины. Тот назвал обыски политическим давлением.
Также Служба безопасности 12 декабря заявила о предупреждении провокаций накануне и во время проведения объединительного церковного собора в Киеве, спланированных российскими спецслужбами.
По данным спецслужб, организатором заказных протестных акций должен был стать житель Киева, а координатором – наместник Киево-Печерской лавры. Павел заверил, что к планированию провокационных протестов не причастен.
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