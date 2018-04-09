По его словам, также необходимо обеспечить, чтобы при строительстве Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце соблюдались высшие стандарты безопасности.
"Если говорить на эти темы, то однозначно, наши позиции похожи, то есть происхождение обоих проектов - геополитические, политические интересы России. Мы говорили о мерах по обеспечению нашей энергетической безопасности не за счет этих проектов, а о том, что можно сделать, чтобы БелАЭС соответствовала всем международным стандартам, а проект Nord Stream 2 не был реализован", - рассказал BNS Ж. Вайчюнас, встретившийся на минувшей неделе с высокопоставленными должностными лицами Украины в Киеве.
Министр отметил, что, поскольку Литва стремится укрепить свои позиции по этим вопросам, то следует добиваться большей поддержки в Евросоюзе. Он добавил, что следует работать и с другими государствами ЕС над тем, чтобы в отношении проекта газопровода применялся Третий энергетический пакет ЕС.
По словам. Ж. Вайчюнаса, Европарламент сейчас формулирует свою позицию, а мнение Еврокомиссии однозначно - в отношении проекта должен применяться Третий энергетический пакет ЕС. Литва и Украина также выступают за такую трактовку Nord Stream 2.
"Есть и другие мнения, беседы с Германией, например, если говорить о положительном опыте Литвы в реализации проекта терминала сжиженного природного газа, когда зависимость от одной трубы, одного поставщика (российского "Газпрома" – BNS), длившаяся десятилетия, приносила больше ущерба, чем выгоды Литве, а когда у нас есть терминал, у нас есть возможность выбора", - сказал министр.
В Киеве он встретился с вице-премьером Украины Геннадием Зубко, министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом, главой Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, атомной политики и безопасности Александром Домбровским и другими должностными лицами.
Reuters раскрыл схему доставки в Сирию российских контрактников (3)
Агентство Reuters установило, что российские военные...
The Times: После отравления Скрипалей было перехвачена шифровка россиян (34)
Вскоре после отравления Сергея и Юлии Скрипалей...
Министр энергетики Литвы: Nord Stream 2 - явно геополитический проект (30)
Вторая линия газопровода Nord Stream, которую планируют...
В Солсбери снесут дом Скрипаля и пару кафе, где он был в день покушения (92)
Дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском...
В МВД ФРГ хотят лишать джихадистов немецкого гражданства
Если у джихадиста есть иное гражданство кроме...
TOP новостей
ССР дозирует информацию о скандале в Центре крови: кое о чем умалчивают (4)
8 апреля после обеда стало известно о том, что в конце...
"Содра" займется неплательщиками алиментов (2)
Государство готовит сюрприз лицам, которые скрываются...
О намерениях баллотироваться в президенты заявили еще два политика (8)
По мере того как срок полномочий Дали Грибаускайте на...
Глава Минздрава призывает оскандалившегося Чаплинскаса принять решение (2)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Шокирующее видео: в Плунге пьяная мать удивила даже полицию (6)
В фейсбуке появилась шокирующая видеозапись – пьяная...