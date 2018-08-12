Министр экономики ФРГ предупредил о последствиях глобальной торговой войны

Последствия глобальной торговой войны для мировой экономики будут катастрофическими, считает министр экономики ФРГ Петер Альтмайер. "Эта торговая война замедляет и подрывает экономический рост и порождает новую неопределенность", - заявил он в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 августа. При этом от торговой войны пострадают, прежде всего, потребители из-за подорожания товаров, предупредил министр.

По его словам, политики "не имеют права подвергать риску рабочие места сталеваров, автомобилестроителей и литейщиков алюминия". Вместо этого необходимо добиваться в международной торговле более низких пошлин и открытых рынков, а также бороться с протекционизмом, уверен глава экономического ведомства Германии.

Критика санкций США против Ирана

Одновременно Альтмайер выступил с критикой возобновления американских санкций в отношении Ирана, которые отрицательным образом скажутся на немецком бизнесе в этой стране. "Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами и поэтому поддерживаем Венское ядерное соглашение, чтобы Иран не производил атомное оружие", - подчеркнул он. По словам министра, "любая немецкая компания вправе продолжить инвестировать в Иран столько, сколько хочет".

Однако проблема заключается в том, что многие фирмы зависят от предоставления кредитов банками, а они по большей части рефинансируются в США, отметил далее Альтмайер. "Мы ищем внутри страны и в Европе пути, чтобы держать открытыми финансовые каналы. И мы по-прежнему поддерживаем сделки фирм за рубежом с помощью гарантий по экспортным кредитам", - сообщил он.

Новые пошлины США

7 августа США сообщили о введении дополнительных пошлин на продукцию из Китая. Таможенный сбор в размере 25 процентов распространится еще на 279 наименований китайских товаров общей стоимостью около 16 млрд долларов. Список включает различные виды полимеров, металлов, электронику и другие товары. Новые пошлины вступят в силу 23 августа.

Это уже вторая партия штрафных сборов в торговом конфликте США и Китая. В начале июля Вашингтон ввел 25-процентные сборы для 818 наименований китайской продукции. Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.

В то же время в конце июля в торговом конфликте США и ЕС наметилась разрядка. На переговорах в Белом доме президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились не вводить новые пошлины, пока идут консультации сторон о дальнейших действиях. По словам Трампа, США и ЕС в перспективе вообще могут отказаться от таможенных сборов на промышленную продукцию.

1 июня вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, Евросоюз обложил ввозными пошлинами 23 категории продукции из США.