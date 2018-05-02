Министерство финансов США продлило еще на месяц срок, до которого западные инвесторы должны избавиться от своих долей в компаниях, подконтрольных Олегу Дерипаске.
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Лицензия, обнародованная Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, распространяется на холдинг En+, "Русал" и ГАЗ, которые контролирует Дерипаска, и действует до 6 июня.

До этого западные акционеры и кредиторы компаний Дерипаски должны были избавиться от долей в этих компаниях и переуступить их долговые обязательства уже к 7 мая. Нарушителям этого требования грозила ответственность.

В тексте документа указывается, что ограничения были введены в соответствии с санкциями, введенными против России в связи с ее агрессией в отношении Украины.

Полностью прекратить любые взаимоотношения с "Русалом" американские компании должны к 23 октября - на прошлой неделе это срок также был продлен с изначальной даты 5 июня.

Дерипаска владеет 66% группы En+, которая, в свою очередь, имеет долю в 48,13% в "Русале". Он же контролирует холдинг "Русские машины", которому принадлежит 61% ГАЗа.

На минувшей неделе было объявлено, что Дерипаска принципиально согласился снизить свою долю в En+ ниже 50%, что повлекло бы пропорциональное уменьшение его доли в "Русале", а также выйти из состава совета директоров En+.

Этот шаг был воспринят инвесторами как попытка вывести "Русал" из-под санкций, хотя в OFAC не гарантировали, что он достаточен для достижения этой цели.

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