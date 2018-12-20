Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) в среду уведомило конгресс о решении снять санкции с группы компаний En+, "Русала" и ОАО "ЕвроСибЭнерго", говорится в сообщении минфина США.
Санкции будут прекращены в течение 30 дней.
Санкции на группу компаний En+ были наложены 6 апреля 2018 года. В черный список попали также активы других российских бизнесменов. Власти США решили, что не только чиновники, но и крупные бизнесмены должны нести ответственность за "враждебные действия" России в Крыму и Сирии.
При этом в OFAC отмечали, что готовы снять санкции с "Русала", если Дерипаска снизит свою долю в компании ниже контрольной.
В июле представители En+ направили в министерство юстиции США план избавления холдинга от санкций. Руководство En+ предложило передать часть активов бизнесмена в управление независимой структуре, которую выберут совместно с властями США. Но для этого компанию нужно было исключить из санкционного списка.
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