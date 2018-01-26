Среди них - заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, дочерние структуры "Сургутнефтегаза", "Силовых машин" и "Технопромэкспорта".
Под санкции попали и люди, "связанные с самопровозглашенной Донецкой народной республикой" Игорь Антипов, Алексей Грановский, Екатерина Матюшенко, Наталья Никонорова, Владимир Пашков, Владимир Павленко, Елена Радомская и Александр Тимофеев, и - с ЛНР Олександр и Сергей Мельничуки и тот же Пашков.
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