Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на юго-востоке Украины. На этот раз в черный список попали 21 гражданин РФ и Украины, а также девять физических лиц.
© Reuters/Scanpix

Среди них - заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, дочерние структуры "Сургутнефтегаза", "Силовых машин" и "Технопромэкспорта".

Под санкции попали и люди, "связанные с самопровозглашенной Донецкой народной республикой" Игорь Антипов, Алексей Грановский, Екатерина Матюшенко, Наталья Никонорова, Владимир Пашков, Владимир Павленко, Елена Радомская и Александр Тимофеев, и - с ЛНР Олександр и Сергей Мельничуки и тот же Пашков.

NEWSru.com
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