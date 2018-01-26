Минфин США расширил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине

Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на юго-востоке Украины. На этот раз в черный список попали 21 гражданин РФ и Украины, а также девять физических лиц.