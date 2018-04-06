В начале списка указано, что его введение связано с событиями на Украине и в Сирии. При этом в отдельном заявлении Минфин США сообщил, что новый черный список вводится в связи со "злономеренными действиями" Москвы, направленными на подрыв западных демократий, передает Reuters.

В перечень включили миллиардера Олега Дериспаку, главу "Газпрома" Алексея Миллера, бизнесмена (и предполагаемого зятя президента Владимира Путина) Кирилла Шамалова, сенатора Сулеймана Керимова.

Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

1. Акимов Андрей Игоревич, председатель правления "Газпромбанка"

2. Богданов Владимир Леонидович, генеральный директор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз"

3. Дерипаска Олег Владимирович, миллиардер, которого считают причастным к делу о вмешательстве России в президентские выборы в США

4. Дюмин Алексей Геннадьевич, губернатор Тульской области, входит в тройку лидеров в рейтинге возможных преемников Владимира Путина на посту президента РФ

5. Фрадков Михаил Ефимович, директор Российского института стратегических исследований, который, по данным СМИ, разработал план по "раскачиванию" президентских выборов в США в пользу выигравшего впоследствии Трампа

6. Фурсенко Сергей (Александрович)

7. Говорун Олег

8. Керимов Сулейман Абусаидович

9. Колокольцев Владимир Александрович

10. Косачев Константин

11. Костин Андрей Леонидович

12. Леоне Мартнез Мигель Хосе (LEONE MARTINEZ, Miguel Jose), гражданин Италии

13. Миллер Алексей Борисович

14. Патрушев Николай Платонович

15. Perez Alvear, Jesus, гражданин Мексики

16. Резник Владислав Матусович

17. Ротенберг Игорь Аркадьевич

18. Шамалов Кирилл Николаевич

19. Школов Евгений Михайлович

20. Скоч Андрей Владимирович

21. Торшин Александр Порфирьевич

22. Устинов Владимир Васильевич

23. Валиулин Тимур Самирович

24. Вексельберг Виктор Феликсович

25. Жаров Александр Александрович

26. Золотов Виктор Васильевич

Также в список включили 14 российских компаний:

Агрохолдинг "Кубань" - российская сельскохозяйственная компания со штаб-квартирой в Усть-Лабинске (Краснодарский край), входит в группу "Базовый Элемент" Олега Дерипаски. Председатель совета директоров - Андрей Олейник. В 2012-й и 2013 годы входила в топ-5 самых эффективных землепользователей России. Выручка в 2015 году составила 10 млрд рублей. В конце 2015 года "Кубань-Агро" подписала соглашение с французским производителем семян Maïsadour о создании совместного предприятия в РФ, по которому французы должны были вложить в компанию до 20 млн евро для селекционного центра в России.

Группа компаний "Базовый элемент" ("Базэл") - российская промышленная группа, состоящая из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаски. Структуры "Базового элемента" управляют активами и владеют значительными долями в десятках компаний. Большинство активов компаний, входящих в "Базовый элемент", в той или иной степени принадлежат компании Basic Element Ltd, которая, в свою очередь, на 100% принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании A-Finance, бенефициаром которой является Дерипаска. Сам Дерипаска также находится теперь под санкциями США.

Компания B-Finance Limited, через которую Олег Дерипаска владеет группой компаний En+ Group, входящей в холдинг "Базовый элемент" и контролирующей его активы в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности. Отметим, что часть акций этой компании принадлежит "ВТБ Капитал".

Группа компаний En+ Group, входящая в холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски и контролирующая его активы в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях. По состоянию на конец декабря 2017 года акционерами En+ Group были сам Олег Дерипаска, его семья, включая дочь Полину Дерипаску (13%), а также банк ВТБ (7,65%).

Группа ГАЗ - российская автомобилестроительная компания, основных акционером которой является Олег Дерипаска. Штаб-квартира компании в Нижнем Новгороде. Группа ГАЗ объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. ГАЗ выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.

ООО "Газпром бурение", бывшая структура "Газпрома", которая в 2011 году была продана структурам Аркадия Ротенберга, а он, в свою очередь, продал ее в 2014 году своему сыну Игорю Ротенбергу. Отделения компании присутствуют практически во всех регионах России: от Калининградской области на западе до Камчатки на востоке, от Краснодарского края и Астраханской области до регионов Крайнего Севера.

ОАО "ЕвроСибЭнерго" - российская энергетическая компания, одна из крупнейших частных компаний в стране по установленной мощности. Полное наименование - "Открытое акционерное общество "ЕвроСибЭнерго". Это второй по величине актив En+ Group после "ОК Русал". "ЕвроСибЭнерго" входит в компанию En+ Group (100%-ный собственник компании). Владельцем En+ Group является Олег Дерипаска, который теперь находится под санкциями США.

"Ладога менеджмент" - российская компания, которая занимается инвестициями в области нефтехимии. Президентом компании является Кирилл Шамалов, которого называют супругом дочери президента Катерины Тихоновой.

ОАО "ЭнПиВи Инжиниринг" (NPV Engineering), председателем совета директоров которой является Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга.

"Ренова" - российская частная бизнес-группа, которая контролируется Виктором Вексельбергом. Он является и председателем совета директоров компании. "Ренова" - акционер ТНК-ВР, "Российского алюминия" (UC Rusal), "Комплексных энергетических систем", "Российских коммунальных систем", Уральского турбинного завода, Аэропорты Регионов, телекоммуникационной компании "Акадо", группы Avelar Energy и др. Она контролирует "Меткомбанк", Негосударственный Большой пенсионный фонд и др.

"Рособоронэкспорт" - российская государственная компания, единственный в стране государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Входит в состав госкорпорации "Ростех".

"РФК-Банк" (банк "Российская финансовая корпорация"), подконтрольный компании "Рособоронэкспорт". Контрольный пакет акций банка принадлежит государству. "РФК-Банк" находится в сфере интересов корпорации "Ростех". По данным на март 2018 года, активы-нетто банка составляли 14,4 млрд рублей (187-е место в РФ).

ООО "Русские машины" - крупнейший российский диверсифицированный холдинг, объединяющий индустриальные и инжиниринговые активы. Создан в 2011 году на базе машиностроительных активов, принадлежащих компании "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Компания объединяет активы в автомобилестроении ("Группа ГАЗ"), железнодорожном машиностроении (ОАО "Русская корпорация транспортного машиностроения!, РКТМ), самолетостроении (завод "Авиакор"), производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.

Объединенная компания "РусАл" ("Российский алюминий", United Company RUSAL, UC Rusal) - российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей. 48,13% "РусАла" контролирует Олег Дерипаска. 26,5% "РусАла" принадлежат Виктору Вексельбергу. Акции "РусАла" стремительно рухнули (уже на 12%) на новостях о включении компании и ее крупных акционеров в "черный список" Минфина США.