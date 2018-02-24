Министерство финансов Соединенных Штатов совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) обсуждает новые санкции в отношении России. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу, 23 февраля. Он пообещал рассказать о санкциях в течение нескольких недель.
Речь идет об ответных мерах за предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Минфин намерен "принять во внимание" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В четверг, 22 февраля, агентство Reuters также сообщило со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа о подготовке новых санкций в ответ на вмешательство в американские выборы.
Санкции против "фабрики троллей"?
16 февраля спецпрокурор США по России Роберт Мюллер представил первые результаты расследования. Во вмешательстве в кампанию по выборам президента обвиняются 13 граждан России и три юридических лица, в том числе так называемая "фабрика троллей" из Санкт-Петербурга.
В числе обвиняемых - бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют человеком, близким к президенту России Владимиру Путину. "Сговор имел целью ослабить, создать помехи и нанести ущерб законной администрации США, чтобы позволить вмешаться в политический и избирательный процесс", - сказано в заявлении ведомства спецпрокурора Мюллера.
В Эстонии прошел военный парад по случаю 100-летия независимости (2)
Командующий Силами обороны генерал Террас заявил, что...
В Брюсселе за кражу задержали брата одного из парижских террористов
В Брюсселе арестован Мохамед Абдеслам, старший брат...
В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России (2)
В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России: Ural...
СМИ: Аргентинский "кокаин" доставили в Москву на самолете главы Совбеза Патрушева (15)
В СМИ появляются подробности спецоперации по...
Анкара обвинила США в подрыве мирного процесса на Ближнем Востоке
Турецкий МИД отреагировал на готовность администрации...
TOP новостей
Такого наводнения жители еще не видели: это кошмар (17)
"Такого, чтобы наводнение так долго держалось, еще не...
Самый холодный день февраля еще впереди (2)
Несмотря на то, что календарная зима в Литве подходит к...
Рейтинг политиков: популярность некоторых ничто не меняет (94)
Президент Литвы Даля Грибаускайте , мэр Каунаса...
Реакция диспетчера на зов о помощи потрясла звонивших (8)
Женщина, которая решила помочь лежавшему в мороз на...
Новейший опрос: на вершине рейтинга – две партии (17)
Рейтинг партии социал-демократов на данный момент...