Правоохранители установили личность злоумышленника, который "заминировал" Киевский железнодорожный вокзал.
© Vaidas Mikaitis

"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале города Киева", – сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что 29 августа мужчина позвонил на "102" и сообщил, что вокзал заминирован. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, взрывчатки не нашли.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Украинская правда
Статьи по теме:

Россиянин ”заминировал” Шереметьево из-за заблудившейся жены

Россиянин "заминировал" московский аэропорт...

В результате теракта в Кабуле погибли 20 человек (2)

В результате взрыва автомобиля и стрельбы в Кабуле...

"Ну снимет снайпер — и что дальше?!": особенности избирательной кампании прямо на линии фронта в Донбассе (107)

15 июля в Донбассе был "заминирован" и блокирован самый...

В мире

КГБ Южной Осетии через Facebook обнародовал секретный план "гибридной войны" Грузии и закрыл границу

Комитет госбезопасности ( КГБ ) Южной Осетии...

Американская медицинская ассоциация предупредила об опасности вейпинга

В США растет число легочных расстройств, причиной...

Северная Корея запустила две ракеты

Cеверная Корея выпустила две ракеты в сторону...

США в 2017 году вывезли из России шпиона, вероятно работавшего в Администрации президента (2)

В 2017 году США вывезли из России осведомителя, который...

Трамп: переговоры с Талибаном "мертвы"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что...

TOP новостей

В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (26)

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (63)

Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...

В сентябре в городах Литвы растет число ДТП: виноваты и лихачи, и те, кто стоит в заторах

Терпение , терпение и еще раз терпение – вот основной...

В парламенте распалась фракция "Порядка и справедливости": среди правящих не прекращаются разногласия

Из парламентской фракции "Порядка и справедливости"...

Советник президента Литвы: мы с осторожностью оцениваем обмен пленными между Украиной и Россией (34)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседа Аста...