По данным полиции Каталонии, шествия в центре Барселоны (в основном они проходили на улице Диагональ, которая ради этого была перекрыта), растянулись на шесть километров, а в них приняли участие не менее 1 млн человек. Демонстранты требовали независимости Каталонии и освобождения лидеров каталонских сепаратистов, которые находятся в испанских тюрьмах за "мятеж" против Испании.

Политический кризис в Каталонии резко обострился осенью 2017 года, после того, как октябре в регионе прошел референдум о независимости.

Полицейский спецназ, который Мадрид прислал в Каталонию накануне референдума, жестко препятствовал тем, кто пытался голосовать: солдаты избили и ранили резиновыми пулями более 700 человек. Несмотря на это, из более чем 2,26 млн проголосовавших (40% от 5,34 млн избирателей, которые имели право участвовать в референдуме) 90,1% высказались за отделение.

Мадрид в лице короля Фелипе VI и тогдашнего премьера Мариано Рахоя после референдума занял жесткую позицию по отношению к сепаратистам. Власти Испании отказались от переговоров с Каталонией и начали арестовывать политиков, которые требовали отделения региона. Также Мадрид распустил региональный парламент, в котором большинство имели сторонники сепаратистов, и объявил новые выборы. Однако на них победу снова одержали представители партий, которые выступали за отделение Каталонии от Испании.

В настоящее время два лидера каталонских сепаратистов, Жорди Кучарт и Жорди Санчес, арестованы, а некоторые находятся вне Испании. В частности, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон находится в Германии, которая отказалась выдавать его Испании по обвинению в мятеже.

По данным опроса газеты El Español, за год, который прошел с референдума, доля сторонников независимости в Каталонии выросла еще на 1%, и сегодня "за" отделение выступают уже 51,1% каталонцев. При этом 53% каталонцев уверены, что независимость региона станет реальностью на протяжении ближайших лет.