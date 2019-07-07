Финансист Джеффри Эпштейн задержан федеральной прокуратурой США по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
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Американский финансист и менеджер хедж-фондов Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке федеральной прокуратурой США. Как сообщают в воскресенье, 7 июля, газета The New York Times, а также информагентство AP, телеканал NBC и онлайн-издание The Daily Beast со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Эпштейна обвиняют в принуждении несовершеннолетних девушек к занятию проституцией.

По информации телеканала CBS Miami, Эпштейна задержали поздно вечером в субботу в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси, после того как он на своем частном самолете вернулся из Парижа.

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Ожидается, что в понедельник обвиняемый, который сейчас находится в камере предварительного заключения, предстанет перед полицейским судом в Нью-Йорке.

Обвинения против Джеффри Эпштейна


В 2007 и 2008 годах против финансиста, которому сегодня 66 лет, уже выдвигались обвинения в том, что на протяжении шести лет, с 1999 по 2005 год, он платил 40 несовершеннолетним девушкам за то, чтобы они делали ему массаж в обнаженном виде в его доме во Флориде. По утверждению обвинения, в ряде случаев этот массаж сопровождался действиями сексуального характера, к которым Эпштейн склонял несовершеннолетних. Как минимум один случай классифицируется как изнасилование. По информации американского телеканала NBC, некоторые жертвы были младше 14 лет.

Тогда Эпштейн заключил соглашение с прокуратурой, признав себя виновным. Это позволило ему избежать возможного наказания в виде пожизненного заключения и вместо этого провести в тюрьме всего 13 месяцев. При этом его обязали занести себя в находящийся в открытом доступе в интернете список лиц, обвиняемых в США в совершениисексуальных преступлений.

Эпштейн был знаком с Трампом, Клинтоном и принцем Эндрю


По информации газеты The New York Times, до этого скандального обвинения Эпштейн входил в круг общения нынешнего президента США Дональда Трампа, экс-главы Белого дома Билла Клинтона, а также британского принца Эндрю, графа Йоркского.

Соглашение с обвиняющей стороной, заключенное Эпштейном в 2008 году, было подписано главным федеральным прокурором Майами Александром Акоста, который сегодня является министром по вопросам труда в администрации Трампа.

В ноябре 2018 года рассмотрение дела Эпштейна было возобновлено после того, как четыре его бывшие жертвы, которые сегодня являются совершеннолетними, впервые дали показания, записанные на пленку журналистами-расследователями газеты The Miami Herald.

Deutsche Welle
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