Миллиардер Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

Джек Ма ушел в отставку 10 сентября, в день своего 55-летия. На посту председателя его сменил гендиректор компании Дэниел Чжан.

Несмотря на отставку, Джек Ма останется ключевой фигурой в компании, пишет Bloomberg. Маловероятно, что Дэниел Чжан будет принимать важные решения без поддержки основателя Alibaba.

Джек Ма впервые объявил о планах покинуть Alibaba в сентябре 2018 года. Тогда он говорил, что хочет заняться благотворительными проектами в сфере образования.

Бывший учитель английского языка Джек Ма основал Alibaba в 1999 году. Сейчас это крупнейшая китайская компания с рыночной капитализацией 460 миллиардов долларов. Среди прочего компания владеет торговой площадкой AliExpress.

Bloomberg оценивает состояние Джека Ма в 41,8 миллиарда долларов — он второй богатейший человек в Азии.