aA
Бывший президент Грузии, а ныне - лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в правительстве Украины. Об этом бывший губернатор Одесской области в среду, 22 апреля, написал на своей странице в Facebook.
Michailas Saakašvilis
Michailas Saakašvilis
© AFP / Scanpix

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - сообщил Саакашвили. Он отметил, что поддерживал Зеленского во время выборов президента Украины и связывает с его командой большие надежды для этой страны.

Статьи по теме:
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины  (6)
Саакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину  (1)

"Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", - написал политик.

Представление программы в парламенте

Саакашвили также сообщил, что он представит свою программу реформ на заседании Верховной рады. Замглавы фракции президентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что вопрос о назначении Саакашвили на пост вице-премьера Украины может быть рассмотрен на внеочередном заседании парламента 24 апреля.

Канцелярия президента Украины подтвердила информацию о том, что Владимир Зеленский провел беседу с Саакашвили. "Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сообщила пресс-служба Офиса президента.

Михаил Саакашвили в 2015 году возглавил администрацию Одесской области и получил украинское гражданство. Вскоре у него возник конфликт с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, которого Саакашвили обвинял в коррупции. В 2017 году Саакашвили был лишен гражданства Украины и был вынужден покинуть эту страну. В мае 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство (3)

Адвокат экс-губернатора Одесской области Михеила...

Саакашвили: Я приехал в Украину не мстить и кого-то наказывать (12)

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской...

TOP новостей

Karantinas

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая  откроются все магазины (293)

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако...

Частные детские сады могут открыться хоть завтра: решения ждут и воспитатели, и родители (5)

После того как муниципалитеты сообщили, что они готовы...

Какие услуги в салонах красоты разрешено предоставлять на втором этапе (2)

По предложению Минздрава, правительство продлило...

Gitanas Nausėda Aleksandras Lukašenka

Президент Литвы обсудит с Александром Лукашенко пандемию COVID-19 (54)

В четверг посредством конференц-звонка президент Литвы...

Экономист: люди не понимают, что экономику разваливает не карантин (87)

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, но...

|Maža didelių žinių kaina