Телеканал "ТСН Украина" сообщил со ссылкой на источники, что политик улетел из Киева чартерным рейсом около 16:00 по местному времени (17:00 по Москве). Информацию о выдворении политика подтвердила и госпогранслужба Украины. Позднее в ведомстве сообщили, что Саакашвили прибыл в Польшу.
"Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны…" - говорится в сообщении ведомства.
Источники "ТСН" также отмечали, что речь идет не о депортации, а о реадмиссии, то есть возвращении нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл.
При этом адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что Польша не давала согласие на возвращение политика.
Сам Михаил Саакашвили назвал свое выдворение из страны "проявлением крайней слабости и крайней трусости" со стороны украинских властей.
"После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в Борисполе, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет", - рассказал политик.
Ранее стало известно, что Саакашвили был задержан в киевском ресторане "Сулугуни". О его задержании сообщили сразу несколько его соратников, а на его странице в "Фейсбуке" появилась видеозапись из ресторана.
Бывший главред журнала "Форбс Украина" Владимир Федорин на своей странице в "Фейсбуке" написал, что "Саакашвили задержали люди в куртках Госпогранслужбы Украины".
Однако пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что служба не имеет отношения к задержанию политика. В Генпрокуратуре и миграционной службе Украины также сказали, что не задерживали Саакашвили.
Соратница политика Лиза Богуцкая написала на своей странице в "Фейсбуке", что его, по предварительным данным, везут в киевский аэропорт "Борисполь", чтобы выслать в Варшаву.
"Предварительно едем в аэропорт "Борисполь". Рейс на Варшаву в 17.25 (18.25 мск). Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом", - написала она.
"Сдаваться не собираюсь"
В минувшую субботу Саакашвили заявил в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2", что иммиграционная служба Украины приняла решение о его депортации в Польшу. "Меня хотят убрать из Украины. Мы будем бороться до конца. Сдаваться не собираюсь", - отметил он.
За неделю до этого киевский суд отклонил апелляцию Саакашвили на решение суда первой инстанции, который отказал ему в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко также говорил о возможных вариантах депортации политика, в числе которых - его выдача Польше, границу с которой он нелегально пересек в 2016 году, и экстрадиция в Тбилиси.
Как Саакашвили остался без гражданства
Гражданство Украины Саакашвили получил в мае 2015 года. После этого он занял должность губернатора Одесской области.
Однако в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил его украинского гражданства, а за несколько дней до этого Саакашвили отказался от губернаторства.
В понедельник Порошенко отметил в интервью австрийскому изданию "Профиль", что Саакашвили не может быть украинским политиком, поскольку не является гражданином Украины.
Генпрокуратура и СБУ обвиняют Саакашвили в содействии преступным организациям и посягательстве на территориальную целостность Украины. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.
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