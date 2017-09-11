Сторонники Саакашвили взяли политика в кольцо и прорвали кордон пограничников. Никаких ответных мер пограничники пока не предприняли. Как сообщает корреспондент «Медузы», сторонники Саакашвили хлопают, кричат его имя и поют гимн Украины.
В Госпогранслужбе Украины подтвердили факт прорыва кордона и отметили, что после него началась драка с пограничниками.
Как сторонники Саакашвили прорвали кордон на КПП "Шегини" pic.twitter.com/avmBkZm9gh— Громадское (@HromadskeRU) September 10, 2017
Вот так Саакашвили просто занесли на руках в Украину практически. Пограничники стояли pic.twitter.com/RmdD1vMNzR— Картопляний гівнюк (@belamova) September 10, 2017
Между тем, на Украине в отношении М.Саакашвили завели уголовное дело по факту незаконного проникновенияв страну. Об этом в понедельник сообщает Национальная полиция Украины.
"Полиция Львова по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе "Шегини" внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ст. 332 ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "за совершение этого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", пишет newsru.com
Михаил Саакашвили 10 сентября решил поехать на Украину. Власти Украины в июле лишили его украинского гражданства на основании ошибок в анкете на его получение, никакого другого гражданства у него нет.
Саакашвили изначально планировал поехать на Украину из Польши на автомобиле, но впоследствии стало известно, что легковые машины перестали пропускать через границу. Затем он вместе с группой сторонников, в которую входила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сел на поезд в Киев. Состав был остановлен сразу после отправления в связи с тем, что у Саакашвили не было никаких законных оснований для пересечения украинской границы.
После неудачи с поездом Саакашвили вместе со сторонниками поехал к границе на автобусе. Его легко пропустили через польский КПП, а на украинской границе задержали.
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